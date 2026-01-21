 11 లైసెన్సులు, 75 ఏళ్లు : ఆమెకుప్రతీ దారి ఒక పాఠం! | 75 year old Indian woman drives trucks, Rolls Royce in Dubai has 11 licences | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

11 లైసెన్సులు, 75 ఏళ్లు : ఆమెకుప్రతీ దారి ఒక పాఠం!

Jan 21 2026 4:44 PM | Updated on Jan 21 2026 4:44 PM

75 year old Indian woman drives trucks, Rolls Royce in Dubai has 11 licences

కుటుంబాన్ని పోషించుకునేందుకు, గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని గడిపేందుకు మహిళలు ఎంతటి సాహసాని కైనా పూనుకుంటారు. క్లిష్టమైన డ్రైవర్‌ వృత్తిలో రాణిస్తూ 75 ఏళ్ల మహిళ శభాష్‌ అనిపించు కుంటోంది. అమ్మ దుబాయ్ వీధుల్లో రోల్స్ రాయిస్ కారులో రయ్‌ రయ్‌ మని దూసుకుని పోతోంది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.

ఒకపుడు  డ్రైవింగ్‌ను జీవనోపాధిగా చూసేవారు, అదీ పురుషులకు మాత్రమే  పరిమితం అని భావించేవారు. కానీ ప్రస్తుతం ఎలాంటి లింగ భేదాలు లేకుండా డ్రైవింగ్‌ను ఒక అభిరుచిగా కొనసాగిస్తున్నారు.  స్త్రీలైనా, పురుషులైనా, డ్రైవింగ్ ఒక అవసరం. కేరళకు చెందిన 75 ఏళ్ల వృద్ధురాలు  రాధామణి మరింత ప్రత్యేకం. రాధామణి చీరలో దుబాయ్ రోల్స్ రాయిస్ ఘోస్ట్ నడుతూ దేశవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ప్రతిభకు వయసుతో పనిలేదని నిరూపిస్తూ అత్యంత నిష్ణాతులైన డ్రైవర్లలో ఒకరిగా  అరుదైన ఖ్యాతిని సంపాదించింది. వాహనం ఏదైనా  సరే... ఆమె చేతికి స్టీరింగ్‌ వచ్చిందంటే..  రయ్‌ రయ్‌మని దూసుకుపోవాల్సిందే. 

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో లక్ష మందికి పైగా అనుచరులున్న మణి అమ్మ లేదా డ్రైవర్ అమ్మగా ప్రసిద్ధి చెందిన రాధామణి అమ్మ,  లగ్జరీ కార్లు మ్తాత్రమే కాదు లగ్జరీ కార్లను మాత్రమే కాదు,రోడ్ రోలర్లు, క్రేన్లు, బస్సులు, JCB వంటి ఎక్స్‌కవేటర్లు, ట్రక్కులు, ఫోర్క్‌లిఫ్ట్‌లు ఇతర భారీ యంత్రాలతో సహా 11 వేర్వేరు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌లను కలిగి ఉండటం విశేషం.  విదేశాలకు డ్రైవింగ్ చేసేందుకు అవసరమైన అంతర్జాతీయ డ్రైవింగ్ పర్మిట్‌ను  సాధించింది.కేరళలో డ్రైవింగ్ స్కూల్ నడుపుతోంది. అందుకే మణి అమ్మ ‘ది డ్రైవర్ అమ్మ’గా నెటిజన్స్‌ అభివర్ణిస్తున్నారు.  


‘‘ప్రతి దారి ఒక కొత్త పాఠం లాంటిది. ఆత్మవిశ్వాసం, శ్రద్ధ, ప్రేమ- ఇవే నా ప్రయాణానికి బలాలు. రోడ్లు ఎలా తిరిగినా సాగిపోతూనే ఉండే ధైర్యం ఉంటే అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు’’ మణి అమ్మ


కేరళలో డ్రైవింగ్‌ స్కూల్ బస్సు, ట్రక్ డ్రైవర్లకు  శిక్షణ
1978లో డ్రైవింగ్ స్కూల్ తెరవమని ఆమె భర్త ఆమెను ప్రోత్సహించాడట. 2004లో ఆమె భర్త మరణించిన తర్వాత ఇంటిని నడపడానికి ఆమె ఈ పాఠశాల బాధ్యతను చేపట్టింది. వ్యక్తిగతంగా వృత్తిపరంగా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంది. కానీ ఎక్కడా బెదరలేదు. వెనకడుగు వేయలేదు. కేరళలో మహిళలు భారీ వాహనాలను నడపడమే గగనమైన  సమయంలోనే A2Z ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెవీ ఎక్విప్‌మెంట్స్‌కు సహ-వ్యవస్థాపకురాలిగా అవతరించింది.  సాంప్రదాయకంగా పురుషులు ఆధిపత్యం వహించే వృత్తులలోకి మహిళలను నిరంతరం ప్రోత్సహించింది. రాధామణి తన ప్రయాణాన్ని నలభయ్యేళ్లకు పైగా కొనసాగించింది. తన భర్త సూచనమేరకే డ్రైవింగ్‌లోకి అడుగుపెట్టి 1981లో తన ఫోర్-వీలర్ లైసెన్స్‌ను , 1984లో తన హెవీ వెహికల్ లైసెన్స్‌ను పొందింది.  డ్రైవింగ్‌ వృత్తిలో కొనసాగేందుకు ఆమె చేసిన పోరాటం కూడా గొప్పదే. ఈ  లైసెన్సులు పొందడానికి పడ్డ కష్టాలు, ఆమె పేరు మీద కేరళలో మొట్టమొదటి హెవీ వెహికల్ డ్రైవింగ్ స్కూల్‌ను స్థాపించడానికి చట్టపరమైన పోరాటాలు కూడా అవసరమని కూడా ఆమె తన అనుభవాలను గుర్తు చేసుకుంది.

ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో చోటు 
70 ఏళ్ల  వయసులో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌లు పొందిన మహిళగా రాధామణి ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ నుండి గుర్తింపు పొందింది. 2022లో ఆమె 'ఇన్‌స్పిరేషనల్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ది ఇయర్'గా కూడా ఎంపికైంది. డెబ్బైల ప్రారంభంలో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్‌లో డిప్లొమా పూర్తి చేయడం మరో విశేషం. సోషల్‌ మీడియా అంతా మహిళలు వస్త్రధారణమీద తీవ్ర చర్చ నడుపుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో నైపుణ్యాలకు, వృత్తికి లింగభేదం లేదని రాధామణి నిరూపించారు..నిజంగా ఏదైనా సాధించాలన్న సంకల్పం ఉంటే, అంకితభావం, నమ్మకంతో ప్రయత్నిస్తే కచ్చితంగా సాధించగలరు అంటారు ఆమె.  తన దృష్టిలో  నేర్చుకోవడం అనేది "ఒక శాశ్వత ప్రయాణం" అని  కూడా అంటారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నవీన్ చంద్ర, ఖుష్బూ (ఫొటోలు)
photo 2

'చీకటిలో' ప్రీమియర్స్.. భర్తతో కలిసి శోభిత సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

'భర్త మహాశయులకు..' ఫేమ్ ఆషికా రంగనాథ్ సుకుమారంగా (ఫొటోలు)
photo 4

ఏపీలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ రంగనాధస్వామి ఆలయాన్ని మీరు సందర్శించారా? (ఫొటోలు)
photo 5

రెండో ప్రెగ్నెన్సీ.. బేబీ బంప్‌తో పూర్ణ పోజులు (ఫొటోలు)

Video

View all
KTR Demands MP Mallu Ravi Apologize to BRS MLA Vijayudu 1
Video_icon

MP మల్లు రవి. క్షమాపణ చెప్పాలి: KTR
YS Jagans MASSIVE 2 0 Padayatra Begins 2
Video_icon

BIG BREAKING : జనంలోకి జగన్..!

YS Jagan Gives Clarity On His Padayatra 2 0 3
Video_icon

పాదయాత్రపై జగన్ క్లారిటీ
Trump Slams UK Mauritius Chagos Deal as Weak and Stupid 4
Video_icon

బ్రిటన్-మారిషస్ ఒప్పందంపై ప్లేట్ మార్చిన ట్రంప్
Public Warning To Officials On Dumping Yard In Residence Place 5
Video_icon

జనావాసాల మధ్య డంపింగ్ యార్డ్.. చెత్త పాలనపై జనాగ్రహం
Advertisement
 