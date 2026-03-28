 అన్న హీరో.. చెల్లి నిర్మాత.. కొత్త సినిమా ప్రకటన | Varun tej and niharika konidela movie announced
అన్నతో నిహారిక కొణిదెల కొత్త సినిమా ప్రకటన

Mar 28 2026 9:02 AM | Updated on Mar 28 2026 9:02 AM

Varun tej and niharika konidela movie announced

టాలీవుడ్‌ హీరో వరుణ్ తేజ్ కొత్త సినిమా ప్రకటించనున్నారు. అయితే, ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను నిహారిక కొణిదెల తన బ్యానర్ 'పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్'పై ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.  ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ మూవీతో భారీ హిట్ అందుకున్న యంగ్‌ డైరెక్టర్‌  యదు వంశీ ఈ మూవీని తెరకెక్కించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని నిహారిక అధికారికంగా ప్రకటించారు. నేడు పూజా కార్యక్రమం జరగనుంది. కుటుంబ బ్యానర్‌లో వరుణ్ తేజ్ నటించడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం.

హైదరాబాద్‌లో మార్చి 28న పూజా కార్యక్రమాలతో సినిమాను లాంచ్ చేయనున్నారు. ఈ సినిమా పూర్తిగా గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగనుందని సమాచారం. గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే ఒక స్పోర్ట్స్ డ్రామా అని తెలుస్తోంది. నివేదికల ప్రకారం ఈ చిత్రానికి 'బరి' అనే టైటిల్ పెట్టే అవకాశం ఉందని టాక్‌..   వరుణ్ తేజ్ ప్రస్తుతం మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న హారర్-కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ 'కొరియన్ కనకరాజు' షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. ఇదే ఏడాదిలో ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.

