టాలీవుడ్‌లో ఈ ఏడాది రీ రిలీజ్‌ ట్రెండ్‌ నడుస్తోంది. ఇప్పటికే పలు సినిమాలు మళ్లీ బిగ్‌ స్క్రీన్‌పై సందడి చేశాయి. తాజాగా మరో టాలీవుడ్ సూపర్ హిట్‌ మూవీ రీ రిలీజ్‌కు సిద్ధమైంది. ప్రిన్స్‌ మహేశ్ బాబు పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఆగస్టు 9న అతడు సినిమా థియేటర్లలో కనువిందు చేయనుంది.

ఈ నేపథ్యంలోనే అతడు రీ రిలీజ్ ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. మహేశ్‌బాబు- త్రివిక్రమ్‌ కాంబోలో 2005లో వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసింది. మహేశ్‌ బాబు అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. ఈ చిత్రంలోని డైలాగ్స్‌, పాటలు అద్భుతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. దీంతో మరోసారి మహేశ్ బాబు- త్రిష కెమిస్ట్రీని థియేటర్లలో చూసే ఛాన్స్ వచ్చింది.

Gun & Bullet rendu chuddam Super 4K lo...vindham Dolby lo 🤌🔥



Here comes the #AthaduSuper4K Trailer ▶️ https://t.co/hJrElS0H5d



Releasing in theatres as a Superstar @urstrulyMahesh Birthday Special on Aug 9th♥️#AthaduHomecoming#Athadu4KOnAug9th #Athadu4K pic.twitter.com/piO9jrQGfa

