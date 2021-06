తమిళ స్టార్‌ హీరో దళపతి విజయ్‌ పుట్టిన రోజు(జూన్‌ 22) సందర్భంగా ఆయన కొత్త సినిమాకు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ ఈ రోజు రానున్నట్లు సన్‌పిక్చర్స్‌ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. చెప్పినట్లుగానే తాజాగా సన్‌ పిక్చర్స్‌ సోమవారం (జూన్‌ 21) సాయంత్రం 6 గంటలకు ఫస్ట్‌లుక్‌ను విడుదల చేసింది. దీంతో విజయ్‌ కొత్తమూవీ ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌గా మారింది. ఈ మూవీ టైటిల్‌ను ‘బీస్ట్‌’గా ఖారారు చేశారు. బీస్ట్‌ అని ఇంగ్లిష్‌లో రాసి ఉన్న ఈ పోస్టర్‌లో విజయ్‌ తుపాకి పట్టుకుని కనిపించాడు. ఇందులో విజయ్‌ సరికొత్త లుక్‌లో దర్శనమిచ్చాడు. దీంతో విజయ్‌ ఈ లుక్‌ సినిమాపై మరింత హైప్‌ను క్రియేట్‌ చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో డైరెక్టర్‌ నెల్సన్‌ ట్వీట్‌ చేస్తూ.. ‘నా ఫేవరేట్‌ హీరో దళపతి కొత్త మూవీ ఫస్ట్‌లుక్‌ లాంచ్ చేయడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది’ అంటూ సన్‌పిక్చర్స్‌, హీరోయిన్‌ పూజా హెగ్డే, మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ అనిరూధ్‌కు ధన్యవాదాలు తెలిపాడు.

అంతేగాక ఈ సందర్భంగా హీరో విజయ్‌కి బర్త్‌డే విషెష్‌ కూడా తెలిపాడు. కాగా ఈ చిత్రంలో విజయ్‌​​ సరసన బుట్ట బోమ్మ పూజా హెగ్డే రొమాన్స్ చేయనుంది. ఈ సినిమాతోనే పూజా హెగ్డే కోలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోంది. నెల్సన్‌ డైరెక్షన్‌లో రూపోందుతున్న ఈ మూవీకి అనిరుధ్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇదిలా ఉండగా విజయ్‌ త్వరలోనే టాలీవుడ్‌ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోన్న సంగతి తెలిసిందే. వంశీ పైడిపల్లి డైరెక్షన్‌లో వస్తున్న ఈ సినిమాను దిల్ రాజు నిర్మించనున్నాడు. ఇప్పటికే కథను సిద్ధం చేసిన వంశీ.. త్వరలోనే షూటింగ్‌ మొదలు పెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

#BEAST it is 🔥

Happy to unveil the first look of this special film with my favourite and sweetest #thalapathy @actorvijay sir ♥️😘🤗 hearty thanks to @sunpictures 🙏♥️ @hegdepooja @anirudhofficial #HBDTHALAPATHYVijay pic.twitter.com/NcCmUGpZne

