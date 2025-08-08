 'పరమ్ సుందరి'గా జాన్వీ కపూర్‌.. వర్షంలో రొమాంటిక్‌ సాంగ్‌ చూశారా? | Sidharth Malhotra and Janhvi Kapoor Latest Movie Song Out Now | Sakshi
Aug 8 2025 3:24 PM | Updated on Aug 8 2025 3:28 PM

సిద్ధార్థ్‌ మల్హోత్రా, జాన్వీ కపూర్‌ జంటగా నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం 'పరమ్‌ సుందరి'. సినిమాకు తుషార్‌ జలోటా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మాడాక్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లో దినేశ్ విజన్ నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా సినిమాలోని ఫుల్ రొమాంటిక్సాంగ్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు.

బీగీ శారీ అంటూ సాగే రొమాంటిక్పాటను రిలీజ్ చేశారు. సాంగ్లో సిద్ధార్థ్- జాన్వీల కెమిస్ట్రీ అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. వర్షంలో చేసిన పాట చిత్రానికి స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలవనుంది. అద్భుతమైన సాంగ్ను శ్రేయా ఘోషల్, అద్నాన్ సమీ, సచిన్ జిగర్ ఆలపించారు. పాటకు అమితాబ్ భట్టాచార్య లిరిక్స్ అందించగా.. సచిన్ జిగర్ కంపోజ్ చేశారు. సినిమా ఆగస్టు 29 థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. చిత్రాన్ని రొమాంటిక్లవ్స్టోరీగా తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది.

 

