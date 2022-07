Sara Ali Khan Janhvi Kapoor Dating With Two Brothers: అత్యధిక ప్రజాధరణ పొందిన టాక్‌ షోలలో 'కాఫీ విత్‌ కరణ్‌' ఒకటి. ప్రముఖ దర్శక-నిర్మాత కరణ్ జోహార్ హోస్ట్ చేసే ఈ షోలో సెలబ్రిటీలు వచ్చి తమ వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన విషయాలను పంచుకుంటారన్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవలే ఈ షో 7వ సీజన్‌ ప్రారంభమైంది. మొదటి ఎపిసోడ్‌లో రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌, అలియా భట్‌ అలరించగా.. రెండో ఎపిసోడ్‌లో బాలీవుడ్‌ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్‌ సారా అలీ ఖాన్, జాన్వీ కపూర్‌ సందడి చేశారు. అయితే వీరిద్దరూ పార్టిస్‌పేట్‌ చేసిన ఎపిసోడ్‌ ఫుల్‌ వీడియో గురువారం (జులై 15)న రిలీజైంది. ఈ ఎపిసోడ్‌లో సారా, జాన్వీలకు సంబంధించిన పలు ఆసక్తికర విషయాలను బయట పెట్టాడు హోస్ట్‌ కరణ్‌ జోహార్.

కాగా ఈ ఎపిసోడ్‌కు సంబంధించిన ప్రొమోలో వీరిద్దరు రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండతో డేటింగ్‌ చేయాలనుందని చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. దీనికి విజయ్‌ కూడా రెస్పాండ్ అయ్యాడు. అయితే ఈ క్రమంలోనే సారా అలీ ఖాన్‌, జాన్వీ కపూర్ అన్నదమ్ములతో డేటింగ్‌ చేసినట్లు తెలిపాడు కరణ్‌ జోహార్. దీనికి షాకైన ఈ ముద్దుగుమ్మలు 'ఇంత ఓపెన్‌గా షోలో చెప్పేస్తావా ?' అని అన్నారు. తర్వాత ఆ అన్నదమ్ములతో స్నేహం లాక్‌డౌన్‌ సమయంలో జరిగినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఆ సమయంలో ఆ బ్రదర్స్‌ ఇద్దరూ సారా, జాన్వీ పొరుగింట్లో ఉండేవాళ్లని తెలిపారు. కరణ్‌ చేప్పిన మాటలు నిజం కావడంతో సోషల్ మీడియాలో ఈ విషయంపై పెద్ద చర్చే జరుగుతోంది.



సారా, జాన్వీతో డేటింగ్‌ చేసిన ఆ అదృష్టవంతులు వీరేనంటూ పలు రకాల వార్తలు నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయి. వారు డేటింగ్‌ చేసిన బ్రదర్స్‌ వీర్‌ పహారియా, శిఖర్‌ పహారియా (వరుసగా సారా, జాన్వీ)గా తెలుపుతున్నారు నెటిజన్స్‌. అంతేకాకుండా వారి ఫొటోలు సైతం సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అలాగే ఈ వీర్‌, శిఖర్‌ ఇద్దరూ మహారాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి సుశీల్‌ కుమార్‌ షిండే మనవళ్లు కావడంతో ఈ వార్త జోరందుకుంది. కాగా 'కాఫీ విత్‌ కరణ్' టాక్ షో ఏడో సీజన్‌ డిస్నీ ప్లస్‌ హాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ అవుతోంది.



for everyone whose wondering which brother duo janhvi and sara dated, it’s these two brothers called veer (sara) and shikhar (janhvi) pahariya, both maternal grandsons of the former chief minister of maharashtra! THANK ME LATER #KoffeewithKaranSeason7 pic.twitter.com/X1dO9uxgyn — siddhi. 👼🏻 (@aphrcdeityy) July 14, 2022

Who were the siblings whom #SaraAliKhan and #JanhviKapoor dated and who lives in Karan's building?#KoffeeWithKaran — Mayank (@sarcasm_taken) July 14, 2022

Saif Ali Khan's daughter Sara Ali Khan with her boyfriend Veer Pahariya. Aren't they luk'n cute 2gether? pic.twitter.com/wjDjsvSTfX — Music India (@MusicIndiaTV) May 6, 2016

Janhvi Kapoor: Jahnavi Kapoor was seen very close by X boyfriend in Lonavla! – actress janhvi kapoor cozy photo with rumored ex boyfriend shikhar pahariya is viral on internet https://t.co/i6sPccV35R pic.twitter.com/iAtWQ6MGVS — TEJAS D KULKARNI (@kultejas18) January 28, 2020