‘బాహుబలి’తో భారతీయ సినిమా స్టామినాను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పిన దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి పుట్టిన రోజు నేడు(అక్టొబర్‌ 10). ఈ సందర్భంగా ఆయన పలువురు సినీ ప్రముఖలు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ నటీనటులు‘ జక్కన్న’కి స్పెష‌ల్ విషెస్ అందించారు. జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్.. రాజ‌మౌళితో దిగిన ఫోటోని ట్విటర్‌లో షేర్ చేస్తూ, `విష్‌ యు ఏ వెరీ హ్యాపీ బర్త్ డే జక్కన్న. లవ్యూ` అని ట్వీట్‌ చేశారు. ​‘విమ‌ర్శ‌కుల‌తోనే ప్ర‌శంస‌లు అందుకునే వ్య‌క్తి రాజ‌మౌళి. నా గురువుకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్ష‌లు’ అంటూ రాజమౌళితో కలిసి ఉన్న ఫోటోని రామ్ చ‌ర‌ణ్ ట్వీట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్‌, చెర్రీల ట్వీట్లు సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. వీరితో పాటు పలువురు ప్రముఖులు కూడా రాజమౌళికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.



Critics are loud, but his Success is LOUDER!!

Happy Birthday to my mentor @ssrajamouli garu 🥳lots of love!! pic.twitter.com/XbdtsZFmrN

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) October 10, 2020