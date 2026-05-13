 జూనియర్ ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్.. ఫ్యాన్స్‌కు బిగ్‌ అప్‌డేట్ | Prashanth Neel and Jr Ntr Latest Movie Latest Update Goes Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

NTRNEEL Movie: 'ఇక 7 రోజులు మాత్రమే'.. బర్త్‌ డేకు బిగ్‌ సర్‌ప్రైజ్

May 13 2026 7:44 PM | Updated on May 13 2026 7:44 PM

Prashanth Neel and Jr Ntr Latest Movie Latest Update Goes Viral

జూనియర్ ఎన్టీఆర్- ప్రశాంత్ నీల్ కాంబోలో వస్తోన్న పీరియాడికల్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్ డ్రాగన్(ప్రచారంలో ఉన్న టైటిల్‌). ఈ చిత్రంలో కాంతార బ్యూటీ రుక్మిణి వసంత్ హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. ఈ సినిమా అప్‌డేట్స్ కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈనెల 20న యంగ్ టైగర్ బర్త్ డేకు ఏదైనా సర్‌ప్రైజ్ ఇస్తారా? అని వెయిటింగ్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే మేకర్స్ క్రేజీ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ నెల 20న జూనియర్ బర్త్‌ డే సందర్భంగా డ్రాగన్ ఫస్ట్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇంకా కేవలం 7 రోజుల సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉందని చిత్ర బృందం ట్వీట్ చేసింది. దీంతో యంగ్ టైగర్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. కాగా.. ఈ చిత్రాన్ని నందమూరి కల్యాణ్‌రామ్, నవీన్‌ యేర్నెని, వై. రవిశంకర్, కొసరాజు హరికృష్ణ నిర్మిస్తున్నారు.  ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.
 

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విడాకుల రూమర్స్.. ట్రెండింగ్‌లో మౌనీరాయ్ (ఫొటోలు)
photo 2

అరుణాచలం ట్రిప్‌లో హీరోయిన్ అంజలి (ఫొటోలు)
photo 3

తెలంగాణ : కోరిన కోరికలు తీర్చే అద్భుత శక్తులు కలిగిన ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో ఆలియా భట్ (ఫొటోలు)
Default image 5

మధ్యాహ్నం 2 గంటల లోపు పీఎస్ కు రావాలని భగీరథ కు నోటీసులు

Video

View all
CM Vijay clears Floor Test with 144 MLAs Backing TVK 1
Video_icon

అసెంబ్లీలో CM విజయ్ పై ఉదయనిధి స్టాలిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
Bandi Sanjay's Son Bandi Bhagirath Writes Letter to SIT 2
Video_icon

పూర్తి ఆధారాలతో వస్తా.. సిట్ కు బండి భగీరథ్ లేఖ
Dr Vikrant Singh Thakur about Knee pain relief solution 3
Video_icon

మందులు, ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాళ్ల నొప్పులకు విముక్తి
YSRCP Noori Fathima Serious Comments on Dhulipalla Narendra 4
Video_icon

కేసులు పెట్టే ముందు ఆలోచించు! నూరి ఫాతిమా సీరియస్
16 Percent Import Duty On Gold 5
Video_icon

వామ్మో బంగారం కొనలేం.. 2 లక్షలకు పెరిగే చాన్స్
Advertisement
 