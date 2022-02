Prabhas Salaar Movie Budget Will Increase Of Above 200 Crores: పాన్‌ ఇండియా స్టార్‌ ప్రభాస్‌, కేజీఎఫ్‌ డైరెక్టర్‌ ప్రశాంత్‌ నీల్‌ కలయికలో వస్తున్న చిత్రం 'సలార్‌'. హీరోయిన్‌ శ్రుతీ హాసన్‌ ఆద్య రోల్‌ పోషిస్తోంది. ప్రముఖ నటుడు జగపతిబాబు రాజమన్నార్‌గా కనిపించనున్నాడు. అయితే ఇప్పటివరకూ కరోనా కారణంగా షూటింగ్​లు ఆలస్యం కావడంతో వాటి బడ్జెట్​లు కూడా పెరిగిపోయాయి. ప్రశాంత్ నీల్​ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ యాక్షన్​ థ్రిల్లర్​ మూవీ చిత్రీకరణ దశలో ఉంది. తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా బడ్జెట్​ మొదట అనుకున్నదానికంటే విపరీతంగా పెరిగిందని సమాచారం.

ప్రస్తుతం రూ. 200 కోట్లకుపైగా ఈ సినిమా కోసం ఖర్చు చేసినట్లు టాక్​ వినిపిస్తోంది. ఈ బడ్జెట్​లో అత్యధిక భాగం ప్రభాస్​కే చెల్లించాల్సి ఉండగా, యాక్షన్​ సీన్స్​ కోసం భారీగా ఖర్చు పెట్టనున్నారట. ఈ నేపథ్యంలోనే సలార్ రెండు భాగాలుగా వస్తుందన్న వార్తలను సలార్​ చిత్రబృందం ఖండించింది. అలాంటిదేమి లేదని తేల్చి చెప్పింది. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సినిమాను రెండు భాగాలుగా రిలీజ్​ చేస్తేనే ఆ బడ్జెట్​కు వీలవుతుందని పలువురు సలహా ఇచ్చారని టాక్​. ఈ విషయంపై మేకర్స్​ ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం ఇవ్వలేదు. ఇదిలా ఉంటే వరుస పాన్​ ఇండియా చిత్రాలతో దుమ్మురేపుతున్న ప్రభాస్​ సినిమాలన్నింటి బడ్జెట్​ కలిపితే ఏకంగా రూ. 1000 కోట్లకుపైనే ఉంది.