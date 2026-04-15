రాక్షసి వస్తోంది

షెరాజ్ మెహదీ హీరోగా నటించి, దర్శకత్వం వహించి, సంగీతం అందించిన చిత్రం ‘ఓ అందాల రాక్షసి’. విహాన్షీ హెగ్డే, కృతీ వర్మ హీరోయిన్లుగా నటించారు. సురీందర్ కౌర్ నిర్మించిన ఈ సినిమా గత ఏడాది విడుదలైంది.
ఈ చిత్రాన్ని ఈ నెల 24న రీ–రిలీజ్ చేస్తున్న సందర్భంగా షెరాజ్ మెహదీ మాట్లాడుతూ– ‘‘సమాజంలో అమాయక మహిళలు ఎలా మోసపోతున్నారో మా మూవీలో చూపిస్తున్నాం. అలాగే మోసాలకు పాల్పడేవారికి తగిన శిక్ష తప్పదనే సందేశం ఉంది’’ అన్నారు. ఈ చిత్రంలో నేహా దేశ్ పాండే, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్, సుమన్, అనంత్ బాబు, ప్రియ కీలక పాత్రలు పోషించారు.