అమ్మలా మోసి.. నాన్నలా కాచి

Apr 18 2026 12:58 PM | Updated on Apr 18 2026 1:10 PM

love of brotherhood young boy carries sibling with muscle disorder

తమ్ముడు నడవ లేడు. రోజూ వచ్చే నాన్న ఇంకా రాలేదు. మధ్యాహ్నం ఎండ మండిపోతోంది. తనకేమో కాళ్లకు చెప్పులు కూడా లేవు. బరువు లేకపోతే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లిపోయేవాడే. కానీ తమ్ముడిని భుజాన మోశాడు. చిన్నతనంలో పెద్దరికం చూపించాడు. ఈ చిత్రంలో భుజాన ఉన్న అబ్బాయి పేరు కింతలి రూపే. ఊరు అలుదు. మజిల్‌ డిజార్డర్‌ వల్ల బడికి నడిచి వెళ్లే పరిస్థితి లేదు. రోజూ తండ్రి వెంకటరమణ బైక్‌పై బడికి తీసుకెళ్లి తీసుకువస్తుంటారు. 

శుక్రవారం ఆయన బడికి రావడం ఆలస్యమైంది. ఒంటి పూట కావడంతో మధ్యాహ్నం ఎండ చుర్రుమంటోంది. తండ్రి రాక ఆలస్యం అవుతుండడంతో రూపేష్‌ అన్న గోవర్ధన్‌ ఇలా తమ్ముడిని భుజాన మోసుకుంటూ బడికి సమీపంలోని ఓ ఇంటికి తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టాడు. కాళ్లకు చెప్పులు లేకపోయినా.. ఎండ ధాటికి పాదా లు కాలిపోతున్నా నవ్వుకుంటూ తమ్ముడిని తీసుకెళ్లాడు. అమ్మలా మోసి.. నాన్నలా కాపు కాచి అన్న అనిపించుకున్నాడు. తండ్రి వచ్చాక ముగ్గురూ బండిపై ఇంటికెళ్లారు. తమ్ముడిని గోవర్ధన్‌ ప్రేమగా మోసుకెళ్తున్న దృశ్యం ముచ్చట గొలిపింది.   – సారవకోట, శ్రీకాకుళం జిల్లా

Photos

View all
photo 1

ముంబైలో INCA అవార్డ్స్‌.. ఉత్తమ నటుడిగా నాగచైతన్య (ఫోటోలు)
photo 2

సిద్ధార్థ్‌ బర్త్‌డే.. స్పెషల్‌ ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన అదితి రావు హైదరి (ఫొటోలు)
photo 3

'పాపం ప్రతాప్' మూవీ థ్యాంక్ యూ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఉప్పల్‌లో ఫుల్‌ జోష్‌.. ధనా ధన్‌ ధోని, ప్లేయర్ల ప్రాక్టీస్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫ్యామిలీతో సరదాగా టాలీవుడ్ నటుడు రాజా రవీంద్ర (ఫోటోలు)

Video

View all
Srinivasa Reddy Downfall Because Of His Wife MLA Madhavi reddy 1
Video_icon

భార్య ఓవర్ యాక్షన్ తో భర్తకు కష్టాలు.. ఎలా ఉండేవాడు.. ఎలా అయిపోయాడు..
What Happens If You Don’t File ITR 2
Video_icon

ITR ఫైల్ చేయట్లేదా ? చేయండి లేకపోతే..!
PDSU Leaders Fire On Nara Lokesh Over Gurukul Students Addicted To Alcohol 3
Video_icon

లోకేష్ వేస్ట్.. క్లాస్ రూమ్ లో మందు.. మద్యానికి బానిసగా గురుకుల విద్యార్థులు
Congress EX MP Chinta Mohan SENSATIONAL Comments On Chandrababu Amaravati 4
Video_icon

చంద్రబాబు తప్పు చేస్తున్నావ్ శిక్ష అనుభవిస్తావ్ జాగ్రత్త
Actress Thamanna Bhatia Faces Shock in Madras High Court 5
Video_icon

మద్రాస్ హైకోర్టులో మిల్కీ బ్యూటీకి షాక్
