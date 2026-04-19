 పవన్‌ త్వరగా కోలుకోవాలి: వైఎస్‌ జగన్‌ | YS Jagan wishes Pawan Kalyan speedy recovery from surgery
పవన్‌ త్వరగా కోలుకోవాలి: వైఎస్‌ జగన్‌

Apr 19 2026 11:35 AM | Updated on Apr 19 2026 12:32 PM

YS Jagan wishes Pawan Kalyan speedy recovery from surgery

సాక్షి, తాడేపల్లి: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌కు ఇటీవల సర్జరీ జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో పవన్‌ త్వరగా కోలుకోవాలంటూ వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్ ఆకాంక్షించారు. ఈ మేరకు ట్విట్టర్‌ వేదికగా పోస్టు చేశారు. 

ఇదిలా ఉండగా.. డిప్యూటీ సీఎం  పవన్ కల్యాణ్‌కు శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ఈ విషయాన్ని జనసేన పార్టీ ఎక్స్ పోస్ట్‌లో పేర్కొంది. శుక్రవారం ఉదయం సడెన్‌గా పవన్‌ తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. కొద్ది నెలలుగా ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బందిపడుతున్న ఆయన తన వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాతో ఆసుపత్రికి వెళ్లారు. అక్కడ వైద్య పరీక్షలతోపాటు ఎం.ఆర్.ఐ. కూడా నిర్వహించారు. వాటిని పరిశీలించిన వైద్యులు శస్త్ర చికిత్స చేయవలసి ఉంటుందని నిర్ణయించి, శనివారం సాయింత్రం శస్త్రచికిత్స చేశారు.

వారం నుంచి పది రోజులపాటు విశ్రాంతి తర్వాత ఆయన అధికారిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొనవచ్చని డాక్టర్లు తెలిపారు. అయితే దీర్ఘకాలం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసి ఉంటుందని, పూర్తి స్వస్థత చేకూరడానికి ఎక్కువ కాలం పడుతుందని డాక్టర్లు చెప్పారు. ఇదే విషయాన్ని పవన్‌ రాజకీయ కార్యదర్శి హరి ప్రసాద్ తెలిపారు. 2018లో పవన్‌ కల్యాణ్‌ కంటి సమస్యతో ఇబ్బంది పడ్డారు. ఆ సమయంలో హైదరాబాద్‌లోని  ఎల్వీప్రసాద్ ఆసుపత్రిలో  శస్త్ర చికిత్స చేయించుకున్న విషయం తెలిసిందే. పవన్‌ ఎడమ కంట్లో కురుపు ఉన్నట్లుగా గుర్తించిన వైద్యులు శస్త్రచికిత్సతో తొలగించారు.  రంగస్థలం మూవీ సక్సెస్ మీట్‌లో  ఈ విషయాన్ని పవన్‌ వెల్లడించారు.

Photos

View all
photo 1

చిరుజల్లుల చల్లదనం (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రముఖ ఆభరణాల షోరూం ప్రారంభించిన నిధి అగర్వాల్ (ఫొటోలు)
photo 4

కంట్రీ క్లబ్‌లో గ్రాండ్‌గా ఫ్యాషన్‌ షో (ఫొటోలు)
photo 5

SRH Vs CSK Match : సన్‌రైజర్స్‌ను చీర్‌ చేసిన సెలబ్రిటీ ఫ్యాన్స్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Strip Talk Nude Chat And Phone Call Network Busted In Tenali ‪ 1
Video_icon

మాస్క్ తీసి, బట్టలు విప్పి.. తెనాలిలో న్యూడ్ కాల్స్ దందా
Sonali Raut Reveals Shocking Bigg Boss House Conditions 2
Video_icon

బిగ్ బాస్ చీకటి నిజం.. ఫోటోలు షేర్ చేసి రూ. 2కోట్లు డిమాండ్
YSRCP Nagamalleswari Comments On TDP Bandaru Vamsi Challenge 3
Video_icon

అమరావతి అని లొకేషన్ పెడితే ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళిందంటే..
Again Riots Erupt In Manipur 4
Video_icon

మణిపూర్ లో మళ్లీ అల్లర్లు.. మహిళలకు తీవ్ర గాయాలు
Jada Sravan Shocking Comments On Chandrababu And Pawan 5
Video_icon

నేను ఇప్పుడు మాట్లాడే మాటలకి.. రేపు నా మీద దాడి జరుగుద్ది..
