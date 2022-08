తమిళ పాటల రచయిత కో శేషాకు ఆన్‌లైన్‌ ఫుడ్‌ ఆర్డర్‌ చేదు అనుభవాన్ని మిగిల్చింది. ప్యూర్‌ వెజిటేరియన్‌ అయిన ఆయన స్విగ్గీ పుణ్యామా అని మాంసం రుచి చూడాల్సి వచ్చింది. శేషా బెంగళూరులో స్టే చేశాడు. ఈక్రమంలో ఆన్‌లైన్‌ ఫుడ్‌ డెలివరీ యాప్‌ స్విగ్గీ ద్వారా బుధవారం ‘గోబీ మంచూరియా విత్‌ కార్న్‌ ఫ్రైడ్‌ రైస్‌’ ఆర్డర్‌ చేశాడు.

మాంచి ఆకలిమీదున్న ఆయన ఫుడ్‌ రాగానే ఆబగా తినేశాడు. కొద్దిగా తిన్న తర్వాత ఆయనకు ఫుడ్‌లో ఏదో తేడా అనిపించింది. అది వెజ్‌ మంచూరియా కాదని నిర్ధారణకు వచ్చి తినడం ఆపేశాడు. తనతోపాటు ఉన్న ఇద్దరు నాన్‌ వెజిటేరియన్‌ మిత్రులకు దాన్ని రుచి చూపించగా.. వాళ్లు అది చికెన్‌ మంచూరియా అని క్లారిటీ ఇచ్చారు. కంగుతిన్న శేషా స్విగ్గీ తప్పిదంపై కస్టమర్‌ కేర్‌ను సంప్రదించాడు.

(చదవండి: బ్రెయిన్‌ పని చేయని స్థితిలో కమెడియన్‌)

Found pieces of chicken meat in the “Gobi Manchurian with Corn Fried Rice” that i ordered on @Swiggy from the @tbc_india . What’s worse was Swiggy customer care offered me a compensation of Rs. 70 (!!!) for “offending my religious sentiments”. 1/2 pic.twitter.com/4slmyooYWq

అయితే, తమ పొరపాటును గుర్తించిన సదరు సంస్థ.. ఆర్డర్‌ విలువ రూ.70 వాపస్‌ చేస్తామని బదులిచ్చింది. దీంతో శేషాకు చిర్రెత్తుకొచ్చింది. తన మత విశ్వాలసాలను 70 రూపాయలకు విలువ కడతారా? అంటూ విమర్శలు గుప్పించాడు. చెత్త సర్వీస్‌ అంటూ ట్విటర్‌ వేదికగా గరం అయ్యాడు. పుట్టు వెజిటేరియన్‌ అయిన తనకు స్విగ్గీ స్టేట్‌ హెడ్‌ క్షమాణలు చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశాడు. అవసరమనుకుంటే డెలివరీ యాప్‌పై లీగల్‌గా కూడా వెళ్తానని శేషా చెప్పుకొచ్చాడు.

I’ve been a strict vegetarian all my life & it disgusts me to think how casually they tried to buy my values.

I demand that a representative of Swiggy, no lesser than the State Head call me to personally to apologise. I also reserve my rights to a legal remedy.@SwiggyCares

— Ko Sesha (@KoSesha) August 17, 2022