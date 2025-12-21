 బిగ్‌బాస్‌-9 ఫైనల్‌.. లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌.. | Bigg Boss Telugu 9 Grand Finale Live Updates | Sakshi
బిగ్‌బాస్‌-9 ఫైనల్‌.. లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌..

'ఛాంపియన్' ప్రమోషన్‌లో రోషన్‌, అనస్వర రాజన్‌

  • శ్రీకాంత్‌ కుమారుడు రోషన్‌తో తన అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్న నాగ్‌

  • పీరియాడికల్‌ స్పోర్ట్స్‌ యాక్షన్‌ మూవీ క్రిస్మస్‌ సందర్భంగా డిసెంబరు 25న విడుదల

  • బిగ్‌బాస్‌ అన్ని సీజన్లను తన తండ్రి శ్రీకాంత్‌ చూశారని చెప్పిన రోషన్‌

2025-12-21 20:05:51

బిగ్‌బాస్‌లో మంగ్లీ పాట

  • రీసెంట్‌గా మంగ్లీ పాడిన పాట నెట్టింట్‌ వైరల్‌ అవుతుంది
  • 'బాయిలోనే బల్లిపలికే'  సాంగ్‌తో అలరించిన మంగ్లీ
  • పాటతో పాటు స్టెప్పులు కూడా వేసిన మంగ్లీ
2025-12-21 19:47:14

వేదికపై తనూజ చెల్లి, అమ్మ

  • ఫైనల్‌ వేదికపై తనూజ అమ్మ సావిత్రి, చెల్లి పూజ
  • కల్యాణ్‌ తల్లిదండ్రులు లక్ష్మణరావు, లక్ష్మీ ఎంట్రీ
  • సంజన భర్త అజీజ్‌ వేదికపై ఎంట్రీ
  • బిగ్‌బాస్‌ చరిత్రలో ఈ సీజన్‌ టీఆర్‌పీ రేటింగ్‌ సూపర్‌ అంటూ నాగ్‌ ప్రకటన
2025-12-21 19:32:24

బిగ్‌బాస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఎక్స్‌ కంటెస్టెంట్స్‌.. ఇద్దరు దూరం

  • బిగ్‌బాస్‌ తెలుగు 9లోకి మొత్తం 22 మంది కంటెస్టెంట్స్‌ ఎంట్రీ ఇచ్చారు.

  • ఎలిమినేట్‌ అయిన ఎక్స్‌ కంటెస్టెంట్స్‌ అందరూ ఫైనల్‌ ఎపిసోడ్‌కు వచ్చారు.

  • అందరితో సరదాగా నాగార్జున మాట్లాడారు.

  • టాప్‌- 5 కంటెస్టెంట్స్‌ కుటుంబ సభ్యులు ఫైనల్‌కు ఎపిసోడ్‌కు వచ్చేశారు.

  • దివ్య, శ్రేష్టి వర్మ మాత్రం స్టేజీపై కనిపించలేదు.. కానీ, ఎపిసోడ్‌ మధ్యలో జాయిన్‌ అయ్యే ఛాన్స్‌ ఉంది.
     

2025-12-21 19:12:01

అభిమానులకు కల్యాణ్‌, పవన్‌ రిక్వెస్ట్‌

  • బిగ్‌బాస్‌ సెట్‌ వద్దకు ఎవరూ రాకూడదని ఫ్యాన్స్‌కు కల్యాణ్‌ పడాల, డీమాన్‌ పవన్‌ రిక్వెస్ట్‌
  • జనాలు గుమి కూడి ఉండేందుకు పోలీసుల నుంచి అనుమతి లేదని ప్రకటన
  • ఇప్పటికే అన్నపూర్ణ స్టూడియో వద్దకు చేరుకున్న పోలీసులు
  • బిగ్‌బాస్‌ సెలబ్రేషన్స్‌ ఎప్పుడు అనేది త్వరలో ప్రకటిస్తామన్న కల్యాణ్‌ టీమ్‌
2025-12-21 18:59:21

బిగ్‌బాస్‌-9 ఫైనల్‌.. లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌..

బిగ్‌బాస్‌లో 105 రోజుల రణరంగం.. చివరి అంకానికి చేరింది. ఈరోజు ముగింపు దశకు వచ్చేసింది.  ఆదివారం రాత్రి 10గంటల సమయంలోపు బిగ్‌బాస్‌ తెలుగు 9 ట్రోఫీ విజేత ఎవరు అనేది తేలిపోతుంది. టాప్‌-5లో  తనూజ, కల్యాణ్‌, ఇమ్మాన్యుయేల్‌, పవన్‌, సంజన ఉన్నారు. వీరిలో విజేత  ఎవరు..? సూటుకేసు తీసుకునేది ఎవరు..? అనేది తేలిపోతుంది. అయితే, తనూజ- కల్యాణ్‌లలో ఎవరో ఒకరు విజేతగా నిలవనున్నారని తెలిసిందే.
 

2025-12-21 18:54:09
