Karthi Sardar Movie Telugu Distribution Rights To Nagarjuna: నాగార్జున–కార్తీ కాంబినేషన్‌లో ‘ఊపిరి’ తర్వాత మరో సినిమా రానుంది. ‘ఊపిరి’లో ఈ ఇద్దరూ నటించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈసారి మాత్రం నటులుగా కాదు.. వీరి కాంబినేషన్‌ రిపీట్‌ కానున్నది నిర్మాత, హీరోగా. కార్తీ హీరోగా నటిస్తున్న తమిళ చిత్రం ‘సర్దార్‌’ని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌ పతాకంపై విడుదల చేయనున్నారు నాగార్జున.

ఈ చిత్రం తెలుగు పంపిణీ హక్కులను సొంతం చేసుకున్న విషయాన్ని సోమవారం (జూన్‌ 27) ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ జరుగుతోంది. ఈ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో దీపావళికి రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు చిత్రబృందం పేర్కొంది. రాశీ ఖన్నా కథానాయికగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి 'అభిమన్యుడు' ఫేమ్‌ పీఎస్‌ మిత్రాన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అలాగే సంగీతం జీవీ ప్రకాష్‌ కుమార్‌ అందిచగా, కెమెరా బాధ్యతలను జార్జ్‌ సి. విలియమ్స్‌ చేపట్టారు.

చదవండి: హార్ట్‌ సింబల్స్‌తో సమంత ట్వీట్‌.. నెట్టింట వీడియో వైరల్‌..

నా ప్రతి అడుగులో అతను ఉన్నాడు: యంగ్‌ హీరోయిన్‌

We are truly elated to be teaming up with @Prince_Pictures to distribute@Karthi_Offl 's Much awaited flick #Sardar in AP & TS 💥💥

WW Releasing this DIWALI 🧨🎇#SardarDiwali 💥@Psmithran @RaashiiKhanna_ @rajisha_vijayan @gvprakash @RedGiantMovies_ @lakku76 @ChunkyThePanday pic.twitter.com/jhQM4YI9Cb

— Annapurna Studios (@AnnapurnaStdios) June 27, 2022