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Janhvi Kapoor: జాన్వీ కపూర్‌లో ఈ టాలెంట్‌ కూడా ఉందా?.. వీడియో వైరల్

Oct 7 2026 5:01 PM | Updated on Oct 7 2026 5:19 PM

Janhvi Kapoor Hidden Talent Video Goes Viral In Social Media

ఈ ఏడాది పెద్ది మూవీతో టాలీవుడ్ అభిమానులను అలరించిన బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్. ఈ బీటౌన్ ముద్దుగుమ్మ.. రామ్ చరణ్ సరసన హీరోయిన్‌గా ఆకట్టుకుంది. రూరల్ స్పోర్ట్స్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫర్వాలేదనిపించింది. ప్రస్తుతం ఈ బ్యూటీ బాలీవుడ్‌లో బిజీగా ఉంది.

తాజాగా పారిస్ ఫ్యాషన్ వీక్‌లో మెరిసింది జాన్వీ. ఈ ఈవెంట్‌లో స్పెషల్ ‍అట్రాక్షన్‌గా నిలిచింది. ఈ సందర్భంగా తనలోని టాలెంట్‌ను బయటపెట్టింది. ఓ రిపోర్టర్‌ అడిగిన ప్రశ్నకు ఇప్పటి వరకు చూపించని టాలెంట్‌ను అభిమానులకు పరిచయం చేసింది. తనలో దాగి ఉన్న ఈ విచిత్రమైన టాలెంట్ గురించి సోషల్ మీడియా వేదికగా బయటపెట్టేసింది.

ఆమెను హిడెన్ టాలెంట్ ఏంటని అడగ్గా.. 'నా నాలుకను 360 డిగ్రీలు తిప్పగలను. అయితే ఇది పెద్దగా ఉపయోగపడని టాలెంట్.. అంటూ జాన్వీ సరదాగా చెప్పుకొచ్చారు. ఈ ట్రిక్‌ను తాను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడే నేర్చుకున్నానని జాన్వీ కపూర్ వెల్లడించారు. ఈ టాలెంట్ చూసిన నెటిజన్లు చాలా భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. ఇదేం టాలెంట్? దీనికంటే యాక్టింగ్‌పై ఫోకస్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుందని ట్రోల్‌ చేస్తున్నారు. మరికొందరు మాత్రం ఆమెను సరదా కోసమే అలా చేస్తుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. 
 

 

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