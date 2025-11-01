 మాధురి నోటికాడి కూడు లాక్కుంటారా? దివ్య ఓవరాక్షన్‌ ఏంటో? | Bigg Boss 9 Telugu: Bigg Fight Between Bharani, Madhuri | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Bigg Boss 9: నీళ్లు తాగి కడుపు నింపుకున్న మాధురి.. దివ్య వల్ల భరణికే ముప్పు!

Nov 1 2025 4:00 PM | Updated on Nov 1 2025 4:00 PM

Bigg Boss 9 Telugu: Bigg Fight Between Bharani, Madhuri

బిగ్‌బాస్‌ హౌస్‌ (Bigg Boss Telugu 9)లో ఏది జరిగినా ఒకరోజు ఆలస్యంగా చూపిస్తారు. అలా శుక్రవారం రోజు జరిగినదాన్ని నేడు ఎపిసోడ్‌లో చూపించనున్నారు. ఇక ఫ్రైడే అంటే పెద్దగా టాస్కులేవీ ఉండవు. కేవలం ఫన్‌ గేమ్స్‌ మాత్రమే ఉంటాయి. ఇటువంటి ఫన్‌ గేమ్స్‌ దగ్గరా గొడవ పడొచ్చని నిరూపించారు తెలుగు బిగ్‌బాస్‌ తొమ్మిదో సీజన్‌ కంటెస్టెంట్స్‌.

తిండి దగ్గర లొల్లి
తాజాగా రిలీజ్‌ చేసిన ప్రోమోలో బిర్యానీ టాస్క్‌ ఇచ్చారు. ఈ గేమ్‌ పూర్తయ్యాక అందరూ ప్లేటులో బిర్యానీ వేసుకుని ఆవురావురుమని ఆరగించారు. ఓపక్క అందరూ తింటుంటే మాధురి అప్పుడే వచ్చి ప్లేటులో బిర్యానీ వేసుకోబోయింది. అది చూసిన భరణి, దివ్య వెంటనే ఆపేశారు. వేరే టీమ్‌కు ఇంకా పీసులు వెయ్యలేదు, వారికి వేశాక మీకు పెడతాను అని భరణి అడ్డుకున్నాడు. దీంతో మాధురి హర్టయిపోయింది. నీళ్లు తాగి కడుపు నింపుకుంది. 

ఆయనకు నోరు లేదా?
చిన్నచిన్నవాటికెందుకిలా.. అని భరణి (Bharani Shankar) వివరించబోయాడు. ఇంతలో దివ్య.. మధ్యలో కలగజేసుకుని మాట్లాడటంతో మాధురి అక్కడినుంచి లేచి వెళ్లిపోయింది. ప్లేటు పట్టుకున్నప్పుడు అలా అనేస్తే ఎలా తింటాం? అతడు అడుగుతున్నదానికి సమాధానం చెప్తున్నా.. మధ్యలో ఈమె (దివ్య) వివరణ ఇవ్వడం దేనికి? ఆయనకు నోరు లేదా? మాట్లాడలేడా? అని మాధురి.. కల్యాణ్‌ ఎదుట తన కడుపులో ఉన్నదంతా కక్కేసింది.

మీ గేమ్‌ మీరు ఆడండి
ఇక ఈ గొడవయ్యాక తనూజ.. భరణితో ఇది మీ గేమ్‌ మీరు ఆడండి.. మధ్యలో దివ్య ఎందుకు వస్తుందో నాకు అర్థం కావడం లేదు అంది. నిజమే.. దివ్య ఇలా భరణిపై పెత్తనం చెలాయిస్తే అది అతడికే నెగెటివ్‌ అయి మళ్లీ ఎలిమినేట్‌ అవడం ఖాయం. మరి భరణి ఏం చేస్తాడో చూడాలి!

 

చదవండి: ప్రెగ్నెన్సీ ప్రకటించాక తొలిసారి కనిపించిన ఉపాసన

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కాజల్ అగర్వాల్ పెళ్లయి ఐదేళ్లు.. పోస్ట్ వైరల్ (ఫొటోలు)
photo 2

‘మాస్ జాతర’ సినిమా రిలీజ్‌..ట్రెండింగ్ లో శ్రీలీల (ఫొటోలు)
photo 3

అద్భుతమైన చరిత్ర గల కొండపల్లి కోట (ఫొటోలు)
photo 4

హైటెక్స్‌లో అట్టహాసంగా కామికాన్‌ డ్రీమ్‌హాక్‌–2025 ఫెస్ట్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

టాలీవుడ్ హీరో అల్లు శిరీష్ -నయనిక ఎంగేజ్‌మెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Chandrababu Govt Negligence Stampede at Kasibugga Venkateswara Swamy Temple 1
Video_icon

Kasibugga: పెరుగుతున్న మృతుల సంఖ్య ఇది పక్కా ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యమే..!
Jada Sravan Kumar Fire On Vangalapudi Anitha Over Tammireddy Shiva Shankar Comments 2
Video_icon

Jada Sravan: చేతకాని హోమ్ మంత్రి... ఆ జనసేన నేతను ఎప్పుడు ఎన్ కౌంటర్ చేస్తారు?

Temple Administrator Hari Mukundha Panda REACTION on Kasibugga Temple STAMPEDE 3
Video_icon

కాశీబుగ్గలో తొక్కిసలాట ఘటనపై ఆలయ నిర్వాహకులు రియాక్షన్
Kasibugga Stampede Latest Updates 4
Video_icon

Kasibugga: దేవుడి దర్శనానికి వచ్చి తిరిగిరాని లోకాలకు..
YS Jagan Reaction on Kasibugga Temple Incident 5
Video_icon

కాశీబుగ్గ ఘటనపై జగన్ రియాక్షన్
Advertisement
 