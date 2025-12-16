 స్క్రిప్టెడ్ కాదు.. పరోక్షంగా తనూజకు ప్రపోజ్‌ చేశాడా ? | Pawan Kalyan Padala Comments About Tanuja in Bigg Boss 9 Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

స్క్రిప్టెడ్ కాదు.. పరోక్షంగా తనూజకు ప్రపోజ్‌ చేశాడా ?

Dec 16 2025 12:00 PM | Updated on Dec 16 2025 12:11 PM

Pawan Kalyan Padala Comments About Tanuja in Bigg Boss 9 Telugu

బిగ్‌బాస్‌ అంటేనే నటనతో కూడిన బాండింగ్స్‌ ఉంటాయని తెలిసిందే. కొందరు స్క్రిప్టెడ్ లవ్‌ట్రాక్‌లో తమ ఆటను కొనసాగిస్తారు. ఈ సీజన్‌లో కూడా డీమాన్ పవన్-రీతూ చౌదరిల ట్రాక్‌తో పాటు తనూజ-కల్యాణ్‌ల ట్రాక్‌ కూడా కొనసాగింది. అయితే, తనూజ పట్ల కల్యాణ్‌ నిజంగానే కాస్త ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు సులువుగా అర్థం అవుతుంది. కానీ, తనూజ మాత్రం తనతో ఫ్రెండ్‌గానే బంధాన్ని కొనసాగిస్తుంది. అయితే, సోమవారం జరిగిన ఎపిసోడ్‌లో నామినేషన్‌లు లేవు కాబట్టి బిగ్‌బాస్‌ వారికి ఒక టాస్క్‌ ఇచ్చాడు. తమ జర్నీ గురించి చెప్పాలంటూ ప్రతి ఒక్కరినీ బిగ్‌బాస్ అడిగాడు. ఈ క్రమంలోనే తనూజ గురించి కల్యాణ్‌ చెప్పిన మాటలు కాస్త ఆసక్తిగానే ఉన్నాయి.

ఈ సీజన్‌ బిగ్‌బాస్‌ విన్నర్‌ అనేది తనూజ, కల్యాణ్‌ల మధ్యే ఉంది. టైటిల్‌ రేసులో ఉన్న వారిద్దరూ కూడా చాలా స్నేహంగా ఉన్నారు. బిగ్‌బాస్‌ చరిత్రలో ఇలా జరగడం ఇదే తొలిసారి అని చెప్పాలి.  అయితే, తన జర్నీ గురించి హౌస్‌మేట్స్‌తో కల్యాణ్‌ ఇలా చెప్పుకొచ్చాడు. తనకు 8 ఏళ్ల వయసు నుంచే సినిమాలంటే పిచ్చి అంటూ తెలిపాడు. వెండితెరపై తన పేరు కూడా కనిపించాలనే ఆశ ఎక్కువగా ఉండేదని గుర్తుచేసుకున్నాడు.  బిగ్‌బాస్‌  జర్నీ తనకు గుర్తుండిపోయే సన్నివేశాలను చాలానే  ఇచ్చింది  అన్నాడు.

తనూజపై కల్యాణ్‌ ప్రేమ
తనూజ,  కల్యాణ్‌ల మధ్య ప్రేమ చిగురించిందని పలు యూట్యూబ్, సోషల్ మీడియాలో కథనాలు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే  కల్యాణ్ బయటపడ్డాడు. తన జర్నీ గురించి చెప్పే క్రమంలో.. తనూజ వైపు కల్యాణ్ చూస్తూ ఇలా అన్నాడు 'జీవితాంతం ఈమె (తనూజ) ఫ్రెండ్‌షిప్ కోరుకుంటున్నాను.. కాదు, ఫ్రెండ్‌షిప్‌ను మించి అంటూ స్ట్రెయిటుగా చెప్పేశాడు. తనూజతో ఉన్న ఈ బాండ్ ఇలాగే ఉంటుంది. ఉండాలని అనుకుంటున్నాను. ఈ పర్సన్ ఏంటంటే మనతో పాటు ఆలోచించి అవతలి వాళ్ల వైపు నుంచి కూడా ఆలోచించే గుణం తనూజలో ఉంది. అందుకే మోర్ దేన్ ఫ్రెండ్‌షిప్ తనూజతో ఉండాలని అనుకుంటున్నాను.' అని కల్యాణ్‌ అన్నాడు.  అయితే,  ఆమె నుంచి కూడా సానుకూల చూపులు కనిపించాయి. కాస్త సిగ్గుతో ఆమె తలదించుకుంది.

ఇప్పుడు ఇద్దరూ సెలబ్రిటీలే
కామనర్‌గా కల్యాణ్ బిగ్‌బాస్‌లోకి వచ్చాడు. కానీ, తనూజ అప్పటికే సెలబ్రిటీ. సిరీయల్స్‌తో పాటు కొన్ని సినిమాల్లో కూడా నటించింది. అయితే, ప్రస్తుతం ఇద్దరూ సెలబ్రిటీలే. ఎవరూ తక్కువ కాదు. కొందరైతే మరో విషయాన్ని తెరపైకి తీసుకొచ్చారు.  కల్యాణ్ మదర్‌ హౌజులోకి వచ్చి వెళ్తున్నప్పుడు తనూజ ఓ చీరెను గుర్తుగా ఇచ్చింది. దీని గురించి కల్యాణ్‌ కూడా తనూజను పలు ప్రశ్నలు అడిగాడు కూడా.. కానీ, ఆమె ఎలాంటి సమాధానం చెప్పలేదు. దీంతో వారిద్దరి మధ్య బాండింగ్‌ మరింత పెరిగిపోయింది.  ఎంతలా అంటే తనూజ కోసం కప్‌ త్యాగం చేస్తావా అని బిగ్‌బాస్‌ అడిగితే.. వెంటనే కల్యాణ్‌ ఓప్పేసుకుంటాడేమో అనేలా తన పరిస్థితి ఉంది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో.. ఈ ఏడాది మేటి చిత్రాలు చూశారా?
photo 2

ఇంద్రకీలాద్రి : సంబరంగా ముగిసిన దీక్ష విరమణ ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 3

బాబీ సింహా,హెబ్బా పటేల్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 4

రెట్రో ఎడిషన్ స్టైల్ థీమ్‌ పార్టీ ఫ్యాషన్ షో..మెరిసిన సెలబ్రిటీలు (ఫొటోలు)
photo 5

విశాఖపట్నంలో సందడి చేసిన సినీనటి కీర్తి సురేష్ (ఫొటోలు)

Video

View all
MLA Bandaru Sravani Sree Mother Threatenined Priest In Anantapur 1
Video_icon

గుడి వదిలి వెళ్ళిపో.. MLA శ్రావణి తల్లి బెదిరింపులు
Fight Between BRS Congress In Cheruvu Kommu Thanda Village Narsampet 2
Video_icon

వరంగల్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ - బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల మధ్య ఘర్షణ
Rajasthan Police Constable Priyanka Shekhawat Highway Dance 3
Video_icon

Priyanka Shekhawat: నడి రోడ్డుపై కానిస్టేబుల్ స్టెప్పులు
Dog Milk Feed Baby Goat In Maharashtra 4
Video_icon

Maharashtra: మేకపిల్ల ఆకలి తీర్చిన కుక్క
Sarpanch Incident In Sangareddy Garam Garam Varthalu 5
Video_icon

Garam Garam Varthalu: సర్పంచ్ గా గెలిచి ఉరి వేసుకుని
Advertisement
 