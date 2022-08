రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండకు స్టార్‌ హోదా తీసుకొచ్చిన చిత్రం ‘అర్జున్‌రెడ్డి’. ఈ సినిమా విడుదలైన నిన్నటికి(ఆగస్ట్‌ 25)ఐదేళ్లు. ఈ సందర్భంగా చిత్ర దర్శకుడు సందీప్‌ వంగా ‘అర్జున్‌ రెడ్డి’నుంచి ఓ డిలీట్‌ సీన్‌ని విడుదల చేశారు. 2.53 నిమిషాలు ఉన్న ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ సీన్‌లో విజయ్‌ దేవరకొండ, రాహుల్‌ రామకృష్ణ మధ్య సంభాషణలను చూపించారు. ప్రీతి(షాలినీ పాండే) ఇంటికి వెళ్లిన అర్జున్‌ రెడ్డి... అక్కడ ఆమెను ముద్దు పెట్టుకోవడం.. అది చూసి ప్రీతి నాన్న గొడవపెట్టుకోవడంపై ఇద్దరి మధ్య చర్చ జరిగింది.

‘అమ్మ, నాన్న, నానమ్మ .. ఒక పది రోజుల తర్వాత వాళ్లను కలిస్తే.. నాకు హగ్‌ ఇచ్చి కిస్‌ పెట్టుకునేవాళ్లురా. ఆ రోజు ప్రీతికి ఇచ్చింది అలాంటి కిస్సే. వేరే ఉద్దేశంతో కాదు. దాన్ని ఆమె తండ్రి తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాడు’అంటూ విజయ్‌ చెప్పే డైలాగ్‌తో ఆ వీడియో మొదలవుతుంది. ఈ డిలీట్‌ సీన్‌ని దర్శకుడు సందీప్‌ వంగా ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేస్తూ.. ‘అర్జున్‌రెడ్డి’కి ఐదేళ్లు. ఈ సందర్భంగా ఈ సీన్‌ని షేర్‌ చేసుకోవడం సంతోషంగా ఉంది. చిత్రబృందానికి నా కృతజ్ఞతలు’అని రాసుకొచ్చాడు. ఆసక్తికరమైన ఈ డిలీటెడ్‌ సీన్‌పై ఓ లుక్కేయండి.

5 years for ARJUN REDDY 🙂

Very happy to share this scene 🙏

Thanks to the entire cast & crew🙏@TheDeverakonda #ShaliniPandey @eyrahul @VangaPranay @VangaPictures @rameemusic @Synccinema#5yearsforarjunreddy

https://t.co/3qiQhM3YvW

— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) August 25, 2022