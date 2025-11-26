అల్ ఖదీర్ ట్రస్ట్ భూ అవినీతి కేసులో జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న పాకిస్తాన్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ఖాన్ ఎపిసోడ్ ఇప్పుడు కాక పుట్టిస్తోంది. ఇమ్రాన్ఖాన్ను జైల్లోనే హత్య చేశారని బలూచిస్థాన్ విదేశంగ శాఖ ఆరోపించిన నేపథ్యంలో పాకిస్తాన్లో ఇది ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది. పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ అసిమ్ మునిర్ బృందం ఇమ్రాన్ఖానను హత్య చేశారనేది ప్రధాన ఆరోపణ. రావల్పిండిలోని అడియాలా జైల్లో ఉన్న ఇమ్రాన్ను, అక్కడే చంపేశారనే వార్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
పీటీఐ పార్టీ పెట్టి పాక్కు ప్రధానిగా సేవలందించిన ఇమ్రాన్.. అవినీతి కేసులో జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు. అయితే గత కొంతకాలం వరకూ పాకిస్తాన్లో జరిగే పరిణామాలపై ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఏదొక సందర్భంలో మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు. కానీ ఇటీవల కాలంలో ఇమ్రాన్ ఖాన్ మాట ఎక్కడా వినబడటం లేదు. ఇప్పుడు ఇది కూడా ఇమ్రాన్ హత్య చేశారనే వార్తలకు మరింత బలం చేకూరుస్తోంది.
జైలు వద్ద ఇమ్రాన్ సిస్టర్స్.. అనుమతి ఇవ్వని పోలీసులు..
ఈ వార్తలు ఒక్కసారిగా పాకిస్తాన్లో అగ్గి రాజేసేలా ఉన్నాయి. ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఉంటే.. అడియాలా జైల్లోనే ఉంటాడు.. లేకపోతే జైలు మార్చి ఉంటారు. జైలు మార్చితే సమాచారం ఇవ్వాలి కదా. కనీసం కుటుంబ సభ్యులకు అయినా జైలు మార్చే అంశం చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఇదే అనుమానంపై ఇమ్రాన్ సోదరీమణులు అడియాలా జైలుకు వెళ్లారు. అయితే వారికి నో ఎంట్రీ. వారిని జైలు లోపలికి వెళ్లడానికి అనుమతించలేదు. దాంతో పాటు తమ పట్ల పోలీసులు చాలా అవమానకరంగా ప్రవర్తించారని ఇమ్రాన్ సిస్టర్స్ నోరీన్ ఖాన్, అలీమా ఖాన్, ఉజ్మా ఖాన్లు ఆరోపిస్తున్నారు.
‘మా సోదరుడు బ్రతికి ఉన్నాడా.. లేక వార్తలు వ్యాపించిన విధంగానే చంపేశారా? అనేది తెలుసుకోవడానికి జైలుకు వచ్చాం. కానీ పోలీసులు మాకు అనుమతి ఇవ్వలేదు. మాతో చాలా దారుణంగా ప్రవర్తించారు. ఏం జరిగిందో మాకు తెలియడం లేదు’ అని అంటున్నారు. మరొకవైపు ఇమ్రాన్ ఖాన్ పార్టీ శ్రేణులు కూడా కదం తొక్కాయి. ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆచూకీ తమకు తెలపాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆందోళన చేపట్టాయి.
ఆన్లైన్ వస్తున్న ఫోటోలు, వీడియోలు చూస్తే తమకు ఆందోళనగా ఉందని పీటీఐ శ్రేణులు పేర్కొన్నాయి. కనీసం ఇమ్రాన్ఖాన్కు వీడియో కాల్లో అయినా చూపించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. జైలుకు వెళ్లిన పీటీఐ శ్రేణులని కూడా పోలీసులు లోపలికి అనుమతించడం లేదు. ఏం జరిగింది అనేది ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఒకవేల ఇమ్రాన్ఖాన్ సేఫ్గా ఉంటే జైల్లోనే ఉంటారు.. ఒకవేళ జైల్లో లేకపోతే ఇమ్రాన్ను హత్య చేశారనే ఆరోపణకు మరింత బలం చేకూర్చే అవకాశం ఉంది.
Reports are now surfacing from inside the prisons of PUnjabi Pakistan that Imran Khan, who was being held in custody, has been killed by Asim Munir and his ISI administration according to several news outlets. If this information is confirmed to be true, it marks the absolute end… pic.twitter.com/SbbVB5uJll
— Ministry of Foreign Affairs Baluchistan (@BaluchistanMFA) November 26, 2025