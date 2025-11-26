భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన (Smriti Mandhana) వివాహం ఊహించని పరిణామంతో వాయిదా పడింది.
బంగారం రోజురోజుకీ
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం, తిథ
ముందు మనం రైతులకు ఏం చేశామో చెప్పమంటున్నారు ‘సార్’!
సౌతాఫ్రికాతో టెస్టు సిరీస్లో టీమిండియా (IND vs SA Tests) ప్రదర్శన స్థాయికి తగ్గట్లు లేదు.
ఒక్కోసారి మనం కోరుకున్న కలకి, అందనంత �...
పదో తరగతి విద్యార్థి అంటే స్కూల్కు �...
సంవత్సరాంతం వేడుకలకు హైదరాబాద్ నగర ...
ప్రకృతి ప్రసాదించిన సహజ పదార్థాలను ఉ...
ఓ పెద్ద మార్పు కోసం పెద్దపెద్ద సమావే�...
ఛత్తీస్గఢ్లోని బిలాస్పూర్లోని ...
తన టీనేజ్ కుమారుడు అదేపనిగా ఫోన్లో...
9 నెలల క్రితం ఒక ప్రైవేటు సాఫ్ట్వేర్�...
దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ భగ్గు�...
టీమిండియా మహిళా స్టార్ క్రికెటర్ ...
టీమిండియా మహిళా స్టార్ క్రికెటర్ �...
UP cyclist miraculous escape ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఎటావాల...
అధిక బరువు అనేది సామాన్యుల నుంచి సెల�...
అరుణాచల్ ప్రదేశ్కు చెందిన మహిళను చై...
స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR)కు పశ్చ�...
ఆధునిక వైద్యం కొంత పుంతలు తొక్కుతున్...
Nov 26 2025 4:11 PM | Updated on Nov 26 2025 4:11 PM
బాలనటిగా అలరించిన కావ్య కల్యాణ్ రామ్..
'బలగం' సినిమాతో హీరోయిన్గానూ మెప్పించింది.
తాజాగా ముక్కుకి ముక్కెరతో కనిపించి కనువిందు చేసింది.
పెద్ద ముక్కెరతో 'బలగం' బ్యూటీ కావ్య (ఫొటోలు)
బ్రాహ్మణపల్లి అరటి రైతులకు వైఎస్ జగన్ పరామర్శ (ఫొటోలు)
పులివెందులలో వైఎస్ జగన్ రెండో రోజు పర్యటన (ఫొటోలు)
‘16 రోజుల పండుగ’ సినిమా ఓపెనింగ్.. కీలక పాత్రలో రేణు దేశాయ్ (ఫొటోలు)
తిరుచానూరు : పంచమి తీర్థం..పులకించిన జనం (ఫొటోలు)
రామలింగారెడ్డి కుటుంబసభ్యులతో మాట్లాడిన వైఎస్.జగన్
వాడుకున్న నీచుడు... లోకేష్, పవన్ పై సుగాలి ప్రీతీ తల్లి సంచలన వ్యాఖ్యలు
Varudu Kalyani: నాలుగు సార్లు సీఎంగా చేశావ్ ఎప్పుడైనా ఈ ఆలోచన వచ్చిందా చంద్రబాబు..
Banana Farmers: వైఎస్ జగన్ వస్తున్నారని తెలిసి అధికారులు మాకు ఫోన్ చేసి..
Pawan: సభలో పవన్కు బిగ్ షాక్.. పరువు పోతుంది.. మైక్ కట్ చేయండి..