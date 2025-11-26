 పెద్ద ముక్కెరతో 'బలగం' బ్యూటీ కావ్య (ఫొటోలు) | Balagam movie beauty kavya kalyanram latest images in saree | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పెద్ద ముక్కెరతో 'బలగం' బ్యూటీ కావ్య (ఫొటోలు)

Nov 26 2025 4:11 PM | Updated on Nov 26 2025 4:11 PM

Balagam movie beauty kavya kalyanram latest images in saree1
1/16

Balagam movie beauty kavya kalyanram latest images in saree2
2/16

బాలనటిగా అలరించిన కావ్య కల్యాణ్ రామ్..

Balagam movie beauty kavya kalyanram latest images in saree3
3/16

'బలగం' సినిమాతో హీరోయిన్‌గానూ మెప్పించింది.

Balagam movie beauty kavya kalyanram latest images in saree4
4/16

తాజాగా ముక్కుకి ముక్కెరతో కనిపించి కనువిందు చేసింది.

Balagam movie beauty kavya kalyanram latest images in saree5
5/16

Balagam movie beauty kavya kalyanram latest images in saree6
6/16

Balagam movie beauty kavya kalyanram latest images in saree7
7/16

Balagam movie beauty kavya kalyanram latest images in saree8
8/16

Balagam movie beauty kavya kalyanram latest images in saree9
9/16

Balagam movie beauty kavya kalyanram latest images in saree10
10/16

Balagam movie beauty kavya kalyanram latest images in saree11
11/16

Balagam movie beauty kavya kalyanram latest images in saree12
12/16

Balagam movie beauty kavya kalyanram latest images in saree13
13/16

Balagam movie beauty kavya kalyanram latest images in saree14
14/16

Balagam movie beauty kavya kalyanram latest images in saree15
15/16

Balagam movie beauty kavya kalyanram latest images in saree16
16/16

# Tag
Kavya Kalyan Ram Balagam Movie Actress Tollywood Actress Photos Movie News
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పెద్ద ముక్కెరతో 'బలగం' బ్యూటీ కావ్య (ఫొటోలు)
photo 2

బ్రాహ్మణపల్లి అరటి రైతులకు వైఎస్‌ జగన్‌ పరామర్శ (ఫొటోలు)
photo 3

పులివెందులలో వైఎస్‌ జగన్‌ రెండో రోజు పర్యటన (ఫొటోలు)
photo 4

‘16 రోజుల పండుగ’ సినిమా ఓపెనింగ్.. కీలక పాత్రలో రేణు దేశాయ్ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుచానూరు : పంచమి తీర్థం..పులకించిన జనం (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Meets Lingala Ex Sarpanch Family 1
Video_icon

రామలింగారెడ్డి కుటుంబసభ్యులతో మాట్లాడిన వైఎస్.జగన్
Sugali Preethi Mother Parvati Sensational Comments On Pawan Kalyan And Lokesh 2
Video_icon

వాడుకున్న నీచుడు... లోకేష్, పవన్ పై సుగాలి ప్రీతీ తల్లి సంచలన వ్యాఖ్యలు
Varudu Kalyani Strong Counter to CM Chandrababu Over Medical Colleges Privatization 3
Video_icon

Varudu Kalyani: నాలుగు సార్లు సీఎంగా చేశావ్ ఎప్పుడైనా ఈ ఆలోచన వచ్చిందా చంద్రబాబు..
Brahmanapalli Banana Farmers Shocking Comments 4
Video_icon

Banana Farmers: వైఎస్ జగన్ వస్తున్నారని తెలిసి అధికారులు మాకు ఫోన్ చేసి..
Big Shock To Pawan Kalyan In Farmers Meeting 5
Video_icon

Pawan: సభలో పవన్‌కు బిగ్ షాక్.. పరువు పోతుంది.. మైక్ కట్ చేయండి..
Advertisement