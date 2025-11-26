భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన (Smriti Mandhana) వివాహం ఊహించని పరిణామంతో వాయిదా పడింది.
బంగారం రోజురోజుకీ
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం, తిథ
ముందు మనం రైతులకు ఏం చేశామో చెప్పమంటున్నారు ‘సార్’!
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధ విలువ పెట్టుబడిదారుడుగా ప్రసిద్ధి చెందిన వారెన్ బఫెట్ కేవలం స్టాక్ మార్కెట్లను అర్థం చేసుకోవ
ఇటీవలి కాలంలో చిన్న పిల్లల్లో, ఇంక�...
పెంపుడు కుక్కలు యజమాని మీద ఆగ్రహం చూ�...
సాక్షి శబరిమల: పంపా నుంచి అంతర్రాష్ట�...
Delhi’s First Hot-Air Balloon Ride న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాన�...
ఒక్కోసారి మనం కోరుకున్న కలకి, అందనంత �...
పదో తరగతి విద్యార్థి అంటే స్కూల్కు �...
సంవత్సరాంతం వేడుకలకు హైదరాబాద్ నగర ...
ప్రకృతి ప్రసాదించిన సహజ పదార్థాలను ఉ...
ఓ పెద్ద మార్పు కోసం పెద్దపెద్ద సమావే�...
ఛత్తీస్గఢ్లోని బిలాస్పూర్లోని ...
తన టీనేజ్ కుమారుడు అదేపనిగా ఫోన్లో...
9 నెలల క్రితం ఒక ప్రైవేటు సాఫ్ట్వేర్�...
దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ భగ్గు�...
టీమిండియా మహిళా స్టార్ క్రికెటర్ ...
టీమిండియా మహిళా స్టార్ క్రికెటర్ �...
UP cyclist miraculous escape ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఎటావాల...
అధిక బరువు అనేది సామాన్యుల నుంచి సెల�...
అరుణాచల్ ప్రదేశ్కు చెందిన మహిళను చై...
స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR)కు పశ్చ�...
ఆధునిక వైద్యం కొంత పుంతలు తొక్కుతున్...
సౌతాఫ్రికాతో టెస్టు సిరీస్లో టీమిండియా (IND vs SA Tests) ప్రదర్శన స్థాయికి తగ్గట్లు లేదు.
Nov 26 2025 6:39 PM | Updated on Nov 26 2025 6:44 PM
తెలుగులో పలు సినిమాల్లో హీరోయిన్గా చేసిన జెనీలియా..
హీరో రితేష్ దేశ్ముఖ్ని పెళ్లి చేసుకుని ఇద్దరు కొడుకులకు తల్లి కూడా అయింది.
వీళ్ల క్యూట్ అండ్ స్వీట్ ఫ్యామిలీ ఫొటోలు..
హీరోయిన్ జెనీలియా ఫ్యామిలీని చూశారా? (ఫొటోలు)
దుబాయి మ్యూజియంలో అల్లు స్నేహ (ఫొటోలు)
రుక్మిణి వసంత్ ఆలోచన ఎప్పుడూ వీటి గురించే (ఫొటోలు)
పెద్ద ముక్కెరతో 'బలగం' బ్యూటీ కావ్య (ఫొటోలు)
బ్రాహ్మణపల్లి అరటి రైతులకు వైఎస్ జగన్ పరామర్శ (ఫొటోలు)
ఏం సమాధానం చెప్తావ్ పవన్ కళ్యాణ్ నిప్పులు చెరిగిన జడ శ్రవణ్ కుమార్
మంత్రి సవిత ఇలాఖాలో విద్యార్థులకు పురుగుల భోజనం..
కోకాపేట, రాయదుర్గం ప్రాంతాల్లో భూములకు భారీ డిమాండ్
Hong Kong: భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. నలుగురు మృతి
బయటపడ H1B వీసా కుంభకోణం