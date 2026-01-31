 కుప్పకూలిన గని.. 200 మంది దుర్మరణం | Rubaya coltan mine in eastern Congo Collapsed | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కుప్పకూలిన గని.. 200 మంది దుర్మరణం

Jan 31 2026 6:51 AM | Updated on Jan 31 2026 6:51 AM

Rubaya coltan mine in eastern Congo Collapsed

మధ్య ఆఫ్రికా దేశం కాంగోలో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. తూర్పు ప్రాంతంలోని ప్రఖ్యాత రుబాయా కొల్టాన్ గని కుప్పకూలింది. ఈ ప్రమాదంలో 200 మందికిపైగా దుర్మరణం పాలయ్యారు. సహాయక చర్యలు ఇంకా కొనసాగుతుండగా.. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగేలా కనిపిస్తోంది. 

ప్రాంత గవర్నర్ లుబుంబా కాంబెరే ముయిసా వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. బుధవారం గని కూలిన సమయంలో అక్కడ పనిచేస్తున్న కార్మికులు, పిల్లలు, మార్కెట్ మహిళలు మట్టిలో కూరుకుపోయారు. కొంతమంది తీవ్ర గాయాలతో బయటపడగా.. వాళ్లకు ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స అందుతోంది. వర్షాకాలంలో నేల బలహీనంగా ఉండటమే ఈ ప్రమాదానికి కారణమని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

గవర్నర్ సలహాదారు ఒకరు వెల్లడించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఇప్పటివరకు కనీసం 227 మంది మృతదేహాలను బయటకు తీశారు. సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నందున ఆ సంఖ్య మరింత పెరిగేలా కనిపిస్తోంది.

రుబాయా గని ప్రపంచంలో సుమారు 15 శాతం కొల్టాన్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఖనిజాన్ని టాంటాలమ్‌గా మార్చి మొబైల్ ఫోన్లు, కంప్యూటర్లు, ఏరోస్పేస్ భాగాలు, గ్యాస్ టర్బైన్లు వంటి ఆధునిక సాంకేతిక పరికరాల్లో విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. అయితే ఈ మైన్‌లో తవ్వకాలకు మెషిన్ల సాయం తీసుకోకుండా.. స్థానికులకు డాలర్ల ఎర వేసి జరిపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో తరచూ ప్రమాదాల బారిన పడుతుంటారు.

2024 నుండి ఈ గని ఎఎఫ్‌సీ/M23 అనే రెబల్‌ గ్రూప్ ఆధీనంలో ఉంది. ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రకారం, ఈ గ్రూప్ గని సంపదను దోచుకొని తమ తిరుగుబాటుకు నిధులు సమకూర్చుకుంటోంది. ఈ చర్యలకు పొరుగు దేశం రువాండా మద్దతు ఇస్తోందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే రువాండా ప్రభుత్వం ఈ ఆరోపణలను ఖండించింది.  తాజా ప్రమాదం కాంగోలోని గనుల కార్మికుల దుర్భర పరిస్థితులను మరోసారి వెలుగులోకి తెచ్చింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నగరంలో సందడి చేసిన మహేష్ బాబు కూతురు సితార (ఫొటోలు)

photo 2

నారింజలా మెరిసిపోతున్న శోభాశెట్టి (ఫొటోలు)
photo 3

అనస్వర రాజన్ మూవీ విత్ లవ్ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

భగవంతుడు మూవీ టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

అరుణాచలంలో సందీప్ మాస్టర్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)

Video

View all
India Vs New Zealand Fifth T20 In Thiruvananthapuram 1
Video_icon

ఇండియా Vs న్యూజిలాండ్ T20 లాస్ట్ ఫైట్!
America vs Iran War Latest Update 2
Video_icon

అడుగు పెడితే.. అంతు చూస్తా.. ట్రంప్ కు ఇరాన్ వార్నింగ్
YSRCP Corporators Attacked In GVMC Council Hall 3
Video_icon

GVMC టీడీపీ రౌడీ రాజ్యం.. కబ్జాకు పచ్చజెండా
Chandrababu Govt Given Contract To Bhole Baba Dairy During 4
Video_icon

బాబు హయాంలోనే.. భోలే బాబా డెయిరీ కాంట్రాక్ట్ !
Analyst Indraneel Reveals Shocking Truths About TTD Laddu Controversy 5
Video_icon

EVM గోల్ మాల్ నుంచి డైవర్షన్ కోసమే
Advertisement
 