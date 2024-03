ఇంతకాలం అసాధ్యం అనుకున్నదానిని సుసాధ్యం చేసినట్లు ప్రపంచ అపర కుబేరుడు ఎలన్‌ మస్క్‌ గర్వంగా ప్రకటించుకున్నారు. పక్షవాతానికి గురైన ఓ వ్యక్తి మైండ్‌ కంట్రోల్‌ చిప్‌ సాయంతో అతనితో చెస్‌ ఆడాడు. తద్వారా చారిత్రాత్మక మైలురాయి చేరుకున్నట్లు మస్క్‌ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

ఎలన్‌ మస్క్‌కు చెందిన కంపెనీ న్యూరాలింక్‌ కార్పొరేషన్‌ అరుదైన ఫీట్‌ సాధించింది. ఓ వ్యక్తి బ్రెయిన్‌లో చిప్‌ అమర్చి.. అతని మైండ్‌ సాయంతో(Telepathically) ఆన్‌లైన్‌లో చెస్‌ ఆడిస్తూ అదంతా లైవ్‌ స్ట్రీమింగ్‌ చేసింది. క్వాడ్రిప్లెజియా(కాళ్లు చేతులు పక్షవాతానికి గురైన) పేషెంట్‌ అయిన నోలన్‌ అర్బాగ్ (29) అనే వ్యక్తిలో తొలి న్యూరాలింక్‌ చిప్‌ను అమర్చారు. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగం కావడం తన అదృష్టమని సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు అర్బాగ్‌.

