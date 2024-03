లండన్‌: ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా దాడులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. రష్యా దాడుల కారణంగా ఉక్రెయిన్‌ తీవ్ర ప్రాణ, నష్టాన్ని చవిచూస్తోంది. మరోవైపు.. చాలా దేశాలు ఉక్రెయిన్‌కు అండగా నిలుస్తూనే ఉన్నాయి. తాజాగా ఉక్రెయిన్‌ను బ్రిటన్‌ భారీ సాయాన్ని అందించినున్నట్టు స్పష్టం చేసింది.

కాగా, రష్యా దాడులను సమర్థంగా ఎదుర్కోవడానికి ఉక్రెయిన్‌కు 10,000 డ్రోన్లు అందిస్తామని బ్రిటన్‌ తెలిపింది. అయితే, బ్రిటన్‌ రక్షణ శాఖ మంత్రి గ్రాంట్‌ షాప్స్‌ కీవ్‌లో ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీతో భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఈ ప్రకటన చేశారు. గతంలో డ్రోన్ల కోసం ఉక్రెయిన్‌కు 256 మిలియన్‌ డాలర్ల ప్యాకేజీని బ్రిటన్‌ ప్రకటించింది. దానికి అదనంగా మరో 160 మిలియన్‌ డాలర్లను ఈ డ్రోన్ల కోసం కేటాయించారు.

