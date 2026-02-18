18 లక్షల సార్లు స్కిప్పింగ్‌ చేయనున్న ఏడేళ్ల బాలుడు.. ఎందుకంటే?

బీజింగ్: చైనాలోని తూర్పు ప్రాంతానికి చెందిన ఒక చిన్నారి తన బరువు తగ్గించుకోవడానికి చేసిన ప్రయత్నం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. టాంగ్డౌ అనే 7 ఏళ్ల బాలుడు టిక్టాక్లో ఓ వీడియో పోస్టు చేశాడు. ఆ వీడియోలో తాను అప్లోడ్ చేసిన వీడియోకి ఎన్ని లైక్స్ వస్తే అన్ని సార్లు స్కిప్పింగ్ చేస్తానని నెటిజన్లకు సవాల్ విసిరాడు.
అంతే టాంగ్డౌ సవాల్ను నెటిజన్లు సీరియస్గా తీసుకున్నారు. కట్ చేస్తే ఆ వీడియోకి వచ్చిన లైక్స్ అక్షరాల 18లక్షలు. ఇప్పుడు టాంగ్డౌ 18 లక్షల సార్లు స్కిప్పింగ్ చేస్తాడా? అన్నది చైనా సోషల్ మీడియాలో చర్చాంశనీయంగా మారింది. టాంగ్డౌ ఇప్పుడు 18లక్షల సార్లు స్కిప్పింగ్ చేస్తాడా? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు అతని వీడియోకి లైక్ చేసిన యూజర్లు.