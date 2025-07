భారీ భూకంపంతో వణికిన రష్యా.. 8.7 తీవ్రత నమోదు

మాస్కో: రష్యాలోని తూర్పు కమ్చట్కా ద్వీపకల్పంలో బుధవారం 8.7 తీవ్రతతో కూడిన శక్తివంతమైన భూకంపం సంభవించింది. రాబోయే మూడు గంటల్లో రష్యా, జపాన్ తీరప్రాంతాలకు విధ్వంసక సునామీ అలలు చేరుకోవచ్చని యూఎస్ జియోలాజికల్ సర్వే హెచ్చరించింది. భూకంప ప్రభావిత ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షమయ్యాయి.





🚨 BREAKING: Tsunami waves from the 8.7 magnitude earthquake have begun slamming Russia Buildings are already being swept away Tsunami waves are also heading to Hawaii, expected to arrives within hours pic.twitter.com/dPg72zln9N



భూకంప తీవ్రతకు భవనాల లోపల జరిగిన కంపనలు ఆ వీడియోలలో కనిపిస్తున్నాయి. ఒక వీడియోలో భూకంపం సంభవించిన సమయంలో అపార్ట్‌మెంట్‌లోని ఫర్నిచర్ తీవ్రంగా ఊగిపోవడాన్ని గమనించవచ్చు.



రష్యాలోని కమ్చట్కా ద్వీపకల్పానికి అతి సమీపంలో ఈ భారీ భూకంపం సంభవించింది. ఈ విపత్తు నేపధ్యంలో జపాన్‌ వాతావరణ విభాగం రష్యా తీరం వెంబడి సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. జపాన్ కాలమానం ప్రకారం ఈ భూకంపం బుధవారం ఉదయం 8:25 గంటలకు సంభవించింది.

#BREAKING



Yuzhno-Sakhalinsk, Russia

8.7 Earthquake - 46 Miles deep in the Ocean



ALL OF THE WEST COAST IS UNDER TSUNAMI WARNING -



We will know soon if the bouys pick up the TSUNAMI level soon here



Millions of people could end up evacuating depending how this goes.



Hard to… pic.twitter.com/w54KXkE3If

— MəanL¡LMə♡₩ (@MeanLILMeoW) July 30, 2025