 జనం రద్దీ లేని చల్లని ప్లేసెస్‌ ఎక్కడెక్కడ ...! | You Know About Crowd Free Tourist Destinations | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జనం రద్దీ లేని చల్లని ప్లేసెస్‌ ఎక్కడెక్కడ ...!

Mar 24 2026 10:41 PM | Updated on Mar 24 2026 10:41 PM

You Know About Crowd Free Tourist Destinations

ఒకప్పుడు ఎండాకాలం వచ్చింది అంటే చల్లని ప్రదేశాలకు వెళ్లేందుకు తహతహలాడేవారు. అయితే ఇప్పుడు ఎండల్ని తప్పించుకోవడానికి చల్లని చోటుతో పాటు అక్కడ రద్దీ కూడా ఉండకూడదు అని కోరుకుంటున్నారు. ఊటీ, కొడైకెనాల్, మునార్‌ తదితర పేరొందిన హిల్‌ స్టేషన్లు విపరీతమైన పర్యాటక రద్దీని ఎదుర్కుంటున్న పరిస్థితుల్లో... అంతగా ప్రాచుర్యం లేని సరికొత్త గమ్యస్థానాలు  ఉన్నాయి. వాటిపై ఓ లుక్కేద్దాం...

పర్వ‘తవాంగ్‌’...
అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలోని తవాంగ్‌ తూర్పు హిమాలయాలలో ఎతై ్తన ప్రదేశంలో ఉన్న ఒక అద్భుతమైన, ఏకాంతమైన, ప్రశాంతమైన ప్రాంతం. ఏప్రిల్‌ నాటికి, ఈ ప్రాంతంపై శీతాకాలపు పట్టు క్రమంగా సడలుతుంది. మంచు కరగడం, చుట్టుపక్కల కొండలను కప్పివేసేలా రోడోడెండ్రాన్‌ పువ్వులు విపరీతంగా పూయడంతో, నిర్మలమైన ఆకాశం సందర్శకులకు పర్వతాల సౌందర్యాన్ని కళ్లు ముందుకు తెస్తుంది.  ఎతై ్తన ప్రదేశంలో ఉన్న సేలా కనుమ గుండా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, గడ్డకట్టిన సరస్సులు  ఎడమ, కుడి వైపులా దర్శనమిచ్చి తవాంగ్‌కు చేసే ప్రయాణాన్ని మరువలేనిదిగా మారుస్తాయి. భారతదేశంలోనే అతి పెద్దదైన, లోయ అంచున ఉన్న తవాంగ్‌ మఠం ఆకర్షిస్తుంది. అంతేకాకుండా, తగిన అనుమతితో, తవాంగ్‌ను సందర్శించేవారు భారత్‌/చైనా సరిహద్దులోని బుమ్లా పాస్‌కు రమణీయమైన ప్రయాణం చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది, మార్గమధ్యంలో అద్భుతమైన మాధురి సరస్సు అందాలను ఆస్వాదించవచ్చు.

‘కల్ప’ న కాదు...కమనీయం...
హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలోని కిన్నౌర్‌ ప్రాంతంలోని ఒక చిన్న హిమాలయ గ్రామమైన కల్పలో జీవనశైలి చాలా నిదానంగా ఉంటుంది. మంచుతో కప్పబడిన పర్వతాలతో నిండిన కిన్నౌర్‌ కైలాష్‌ శ్రేణి   ఈ ప్రదేశాన్ని అద్భుతంగా మార్చే అంశాలలో ఒకటి. వసంతకాలం రాకతో, లోయ అంతా ఆపిల్‌ పూలతో నిండిపోతుంది, ఏప్రిల్‌ నెల కల్పలో గడపడానికి చాలా చాలా సరైన సమయం. అక్కడ ఉన్నప్పుడు,  ప్రశాంతమైన గ్రామ వీధుల్లో నడవవచ్చు, నారాయణ నాగిని ఆలయాన్ని (ఒక చారిత్రక ప్రదేశం) సందర్శించవచ్చు,  సంగ్లా లోయ, చిత్కుల్‌ వంటి స్థానిక లోయల గుండా ప్రయాణించవచ్చు. ఇక్కడ అద్భుతమైన ఆల్పైన్‌ ప్రకృతి దృశ్యాలు, అందమైన నదులు  సాంప్రదాయ చెక్క ఇళ్ళు ఆకట్టుకుంటాయి.

అందమైన దృశ్యమ్‌...యుక్సోమ్‌...
యుక్సోమ్‌ ఒక ప్రశాంతమైన పర్వత పట్టణం, ఇది ఒకప్పుడు సిక్కింకు మొదటి రాజధానిగా ఉండేది. నేడు, ఇది హిమాలయాల్లోని అనేక ట్రెక్కింగ్‌  రూట్లకు ప్రారంభ స్థానంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఏప్రిల్‌ నెలలో, కొండ వాలుల వెంబడి రోడోడెండ్రాన్‌ పువ్వులు వికసించడంతో పట్టణం చుట్టూ ఉన్న అడవులు రంగుల మయంగా మారిపోతాయి,  చల్లని వాతావరణం బహిరంగ ప్రదేశాల సందర్శనను మరింత ఆహ్లాదకరంగా మారుస్తుంది. ఆ రాష్ట్రంలోని పురాతన మఠాలలో ఒకటైన చారిత్రాత్మక దుబ్ది మఠాన్ని సందర్శించవచ్చు  ప్రశాంతమైన జలపాతాలకు దారితీసే అటవీ మార్గాలలో విహరించవచ్చు. చాలా మంది ట్రెక్కర్లు ప్రసిద్ధ గోయెచా లా ట్రెక్‌కు యుక్సోమ్‌ను బేస్‌గా కూడా ఉపయోగిస్తారు, ఇది కాంచన్ జంగాకు చెందిన అద్భుతమైన దృశ్యాలను అందిస్తుంది.

పచ్చని తివాచీ..జీరో వ్యాలీ..
అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌లోనే ఉన్న జీరో లోయ హిమాలయాల్లోని చాలా ప్రదేశాల కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. ఎతై ్తన పర్వతాలకు బదులుగా, ఇది చుట్టూ ఉన్న కొండలు  పొడవైన పైన్‌ చెట్లతో కూడిన విశాలమైన వరి పొలాలను కలిగి ఉంది. ఇక్కడ అపటాని అనే గిరిజన తెగ నివసిస్తుంది, వీరికి సుస్థిర వ్యవసాయానికి అధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చే ఒక ప్రత్యేకమైన సంస్కృతి ఉంది.  సమీప గ్రామాలకు వెళ్లడానికి, చెక్క వంతెనలను దాటడానికి పరుచుకున్న పచ్చదనాన్ని  చూడటానికి ఇక్కడ సైకిళ్లను అద్దెకు తీసుకోవచ్చు. ఈ ప్రాంతంలో ఏప్రిల్‌ నెలలో సగటు ఉష్ణోగ్రత మితంగా ఉండి, పచ్చిక బయళ్ళు సమృద్ధిగా కనిపిస్తాయి.

హిమ‘ఆలయ’పట్టణం..చోప్టా
ఉత్తరాఖండ్‌ రాష్ట్రంలోని చోప్టా  చెట్లు  పొడవైన మంచుతో కప్పబడిన శిఖరాలతో కూడిన ఒక చిన్న హిమాలయ పట్టణం. ఏప్రిల్‌లో వసంతకాలం సమీపిస్తున్న కొద్దీ, నిర్మలమైన నీలాకాశం చౌఖంబా శిఖరాల మీద అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది.  చాలా మందికి, ఈ యాత్రలో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన భాగం, ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎతై ్తన శివాలయాలలో ఒకటైన తుంగనాథ్‌ ఆలయానికి చేసే ట్రెక్కింగ్‌. ఆలయానికి చేరుకోవడానికి ట్రెక్కింగ్‌ ఎక్కువ దూరం ఉండదు; అయినప్పటికీ, ఆలయానికి వెళ్లే మార్గంలో దట్టమైన అడవులు  పచ్చని ఆల్పైన్‌ పచ్చిక బయళ్ల గుండా వెళుతుంది కాబట్టి, ఇది అద్భుతమైన ట్రెక్కింగ్‌గా పేరొందింది.

ఈశాన్య పుష్ప..జుకౌ లోయ
మణిపూర్‌–నాగాలాండ్‌ జుకౌ లోయ  ఎగుడుదిగుడుగా ఉండే పచ్చని కొండలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడి విశాలమైన ప్రదేశాలు ప్రకృతి తరంగాలు భూభాగంపై కదులుతున్నట్లుగా అనిపిస్తాయి. ఈ లోయకు వెళ్లే ప్రయాణంలో బేస్‌ విలేజ్‌ నుంచి ఒక చిన్న, నిటారుగా ఉండే ట్రెక్కింగ్‌ కూడా ఉంటుంది, ఇది మార్గమధ్యంలో అదనపు సాహసాన్ని జోడిస్తుంది.  జుకౌ లోయకు చేరుకున్న తర్వాత, పచ్చని పొలాలు, ప్రశాంతమైన సెలయేళ్లు  చుట్టుపక్కల పర్వత శ్రేణులతో ప్రకృతి అందాలు స్వాగతం పలుకుతాయి. ‘ఈశాన్య పుష్ప లోయ‘గా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ప్రదేశం, ఏప్రిల్‌ నెలలో సందర్శించడానికి అత్యంత అనువైనది.

నుబ్రా లోయ, లడఖ్‌
లడఖ్‌లోని నుబ్రా లోయ అత్యంత విశిష్టమైన ప్రకృతికి నిలయంగా  చెప్పవచ్చు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మోటారు వాహనాలు వెళ్ళడానికి వీలైన అత్యంత ఎతై ్తన కనుమలలో ఒకటైన ఖార్దుంగ్‌ లా కనుమ మార్గం ద్వారా నుబ్రా లోయను చేరుకోవచ్చు. నుబ్రా లోయలో చల్లని ఎడారి దిబ్బలు, మంచుతో కప్పబడిన శిఖరాలు  ష్యోక్‌ నది ఒడ్డున పచ్చని గ్రామాలు ఉన్నాయి.  లోయను వీక్షిస్తున్నట్లుగా ఉండే మైత్రేయ బుద్ధుని పెద్ద విగ్రహం గల డిస్కిట్‌ మఠాన్ని సందర్శించడం ఓ వినూత్న అనుభూతి. డు్ర¯Œ లో  హండర్‌ ఇసుక దిబ్బను కనుగొనవచ్చు. మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, రెండు మూపురాలు గల బాక్ట్రియన్‌ ఒంటెలు ఈ ఎడారి ప్రాంతంలో స్వేచ్ఛగా తిరుగుతాయి.

Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Advertisement
 