 అర్జున్‌ చక్రవర్తి కోసం ముప్పై కేజీలు తగ్గాను | Arjun Chakravarthy Star Vijaya Rama Raju 30 Kgs Weight Loss Journey | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Vijaya Rama Raju: ముప్పై కేజీలు తగ్గాను

Aug 22 2025 10:53 AM | Updated on Aug 22 2025 11:11 AM

Arjun Chakravarthy Star Vijaya Rama Raju 30 Kgs Weight Loss Journey

విజయ రామరాజు టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన చిత్రం ‘అర్జున్‌ చక్రవర్తి’. ఈ చిత్రంలో సిజా రోజ్‌ హీరోయిన్‌. విక్రాంత్‌ రుద్ర దర్శకత్వంలో శ్రీని గుబ్బల నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 29న విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌లో విజయ రామరాజు మాట్లాడుతూ –‘‘ఈ సినిమా కోసం దాదాపు 30 కేజీల బరువు తగ్గాను. ఆ తర్వాత బరువు పెరిగాను. 

నేను సిక్స్‌  ప్యాక్‌తో ఉన్న సీన్స్‌ తీసినప్పుడు రెండు రోజులు ఏమీ తినలేదు. కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొన్నాను. అయితే ట్రైలర్‌ విజువల్స్‌ చూసివారు పెద్ద సినిమాలా ఉందని అంటుంటే సంతోషంగా ఉంది’’ అన్నారు. ‘‘ఈ సినిమా నా తొమ్మిదేళ్ల కల. ఆరేళ్ల మా టీమ్‌ కష్టం. విజయ్‌ ఈ సినిమా కోసం  ప్రాణం పెట్టాడు. బడ్జెట్‌ పెరిగినా మా నిర్మాత నన్ను స΄ోర్ట్‌ చేశారు’’ అని చె΄్పారు విక్రాంత్‌ రుద్ర. ‘‘ఆగస్టు 29న నేషనల్‌ స్పోర్ట్స్‌ డే. కబడ్డీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రూపొందిన మా సినిమా అదే రోజు రిలీజ్‌ అవుతోంది’’ అని చెప్పారు శ్రీని గుబ్బల. – విజయ రామరాజు 

ఇదీ చదవండి: PCOS Belly తగ్గేదెలా? ఇవిగో అమోఘమైన టిప్స్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

#HBDChiranjeevi : 70 ఏళ్ల గాడ్‌ ఫాదర్‌.. 'చిరంజీవి' బర్త్‌డే స్పెషల్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ లో సందడి చేసిన సినీ నటి శ్రియా శరణ్ (ఫొటోలు)
photo 3

మెగాస్టార్ చిరంజీవి బర్త్ డే.. ఇవి మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

బలగం బ్యూటీ కొత్త సినిమా.. గ్రాండ్‌గా పూజా కార్యక్రమం (ఫోటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నాగచైతన్య దంపతులు (ఫోటోలు)

Video

View all
China Serious On Donald Trump Tariffs Over India 1
Video_icon

ట్రంప్ కు భారీ షాక్.. భారత్ వెంట చైనా
Big Shock To Home Minister Anitha Over Prisoner Srikanth Parole Case 2
Video_icon

శ్రీకాంత్ పెరోల్ కేసులో హోంమంత్రికి బిగ్ షాక్
Director Murugadoss Shocking Comments On Salman Khan 3
Video_icon

టైంకి సెట్ కి రాడు..! సల్మాన్ పై మురుగదాస్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
Heavy Flood Water At Dowleswaram Barrage 4
Video_icon

High Alert: గోదావరి ఉగ్రరూపం
Vellampalli Srinivas Exposes Truth About Prisoner Srikanth Parole 5
Video_icon

పెరోల్ ఇచ్చి.. కరుడుగట్టిన నేరస్థుడిని బయటకు తీసుకొచ్చింది హోంమంత్రి అనితనే..!
Advertisement
 