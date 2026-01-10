 కృష్ణానగర్‌ కష్టాలపై..ఫోక్‌ సాంగ్‌ | NavaSandeep Folk song In Youtube | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కృష్ణానగర్‌ కష్టాలపై..ఫోక్‌ సాంగ్‌

Jan 10 2026 7:43 AM | Updated on Jan 10 2026 7:43 AM

యూట్యూబ్‌లో వేలల్లో వ్యూస్‌ సొంతం చేసుకుంటున్న నవసందీప్‌

బంజారాహిల్స్‌ : కృష్ణానగర్‌ అంటేనే సినిమా కష్టాలకు, కొత్తగా వేషాల కోసం తిరిగే నటులు, డైరెక్టర్లు, యువ సింగర్లకు కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌. అలాంటి కృష్ణానగర్‌ కష్టాలపై ప్రస్తుతం ఓ ఫోక్‌ సాంగ్‌ సామాజిక మాధ్యమాల్లో భారీగా ట్రెండ్‌ అవుతోంది. అంతేకాదు.. వేలల్లో వ్యూస్‌ పొందుతోంది. అదే ‘దొండకాయ–బెండకాయ’ అంటూ సాగే పాట. అన్నమయ్య జిల్లా వీరబల్లి గ్రామానికి చెందిన నవసందీప్‌ కృష్ణానగర్‌ సినిమా కష్టాలపై పాడిన ఫోక్‌ సాంగ్‌ ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది. 

తిరుపతిలోని ఎస్వీ మ్యూజిక్‌ కళాశాలలో సంగీతం కోర్సు చేసి 2018లో సినిమా అవకాశాలు దక్కించుకుని వెండి తెరపై వెలిగిపోవాలని హైదరాబాద్‌ బాట పట్టాడు. పాటలు పాడడానికి గొంతుంది. రాయడానికి కలం ఉంది.. అయినా అవకాశాలు మాత్రం రాకపోవడంతో తిరిగి వెళ్లిపోదామనుకున్న సమయంలో ఓ హీరోయిన్‌ తనను ఇటువైపు పురికొలి్పందంటూ చెప్పుకొచ్చాడు. తన అభిమాన హీరోయిన్ల పేర్లను పాటలో జత చేసి కూరగాయలు, చీరలతో పోలి్చన విధానం, పాట పాడిన పద్ధతి శ్రోతలకు వినోదాన్ని పంచుతోంది.  

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కాలేజ్‌ గ్రౌండ్స్‌లో ‘మహా సంక్రాంతి’ సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 2

తెలంగాణ : సంక్రాంతి సంబరాలలో సచివాలయం ఉద్యోగులు (ఫొటోలు)
photo 3

ఏపీలో సంక్రాంతి రద్దీ.. బస్టాండ్లలో ప్రయాణికుల అవస్థలు
photo 4

రెడ్ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్
photo 5

నగరంలో హీరోయిన్‌ డింపుల్‌ హయతీ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Naga Malleswari Fire ABN Over Comments On YS Jagan 1
Video_icon

నలుగురు ముసలోళ్లని డిబేట్ లో కూర్చోబెట్టి జగన్ ను తిట్టిస్తావా?
Actress Samantha Good News For Fans 2
Video_icon

పెళ్లి తరువాత అభిమానులకు సమంత గుడ్ న్యూస్
Perni Nani Funny Comments On Chandrababu Rayavaram Tour Utter Flop 3
Video_icon

సభ అట్టర్ ఫ్లాప్.. పాస్ బుక్ ఇవ్వడం కోసం హెలికాప్టర్.. పేర్నినాని సెటైర్లు
ACB Court Decision On Chandrababu Skill Scam Case 4
Video_icon

అడ్డదారిలో కేసు క్లోజ్.. ACB కోర్టు తీర్పుపై ఉత్కంఠ!
Big Question Debate On ABN Thumbnail Against YS Jagan 5
Video_icon

బురద మీడియా.. బూతు రాతలు.. నీ చరిత్ర బయటపెట్టమంటావా..

Advertisement
 