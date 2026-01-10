 28 కోట్ల రూపాయల చేపల కూర | 243kg bluefin tuna sold for 28 crore at tokyo fish market auction | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

28 కోట్ల రూపాయల చేపల కూర

Jan 10 2026 10:47 AM | Updated on Jan 10 2026 10:47 AM

243kg bluefin tuna sold for 28 crore at tokyo fish market auction

ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి భారీ చేప తల పట్టుకుని నిలుచుని ఉన్నాడు కదూ. ఆ తల 243 కేజీల బరువు ఉన్న బ్లూఫిన్‌ టూనా చేపది. సముద్రంలో పట్టిన ఈ భారీ టూనా చేపను న్యూ ఇయర్‌ వేడుకల సందర్భంగా టోక్యో చేపల మార్కెట్‌లో వేలం వేశారు. జపనీయులకు టూనా చేప చాలా ఇష్టం. దాంతో కూర వండుకొని లొట్టలు వేస్తూ తింటారు. అందుకే అక్కడ టూనా చేపకు చాలా గిరాకీ. అలాంటిది 243 కేజీల భారీ చేప అంటే ఎంత డిమాండ్‌ ఉంటుందో అర్థం చేసుకోండి. వేలంలో ఐశ్వర్యవంతులంతా పోటీ పడగా ఒక వ్యాపారవేత్త 28 కోట్ల రూపాయలు చెల్లించి చేపను సొంతం చేసుకున్నారు. 28 కోట్లు! బాప్‌ రే.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌లో మెరిసిన..ఆషికా, డింపుల్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

'రాజాసాబ్' గంగాదేవి.. షూటింగ్ జ్ఞాపకాలతో అభిరామి (ఫొటోలు)
photo 3

క్యాండిల్ లైట్ వెలుగులో 'ధురంధర్' బ్యూటీ గ్లామర్ షో (ఫొటోలు)
photo 4

ISPL సీజన్ 3 ఓపెనింగ్ ఈవెంట్ లో రామ్ చరణ్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కాలేజ్‌ గ్రౌండ్స్‌లో ‘మహా సంక్రాంతి’ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
KSR Live Show On Chandrababu Skill Scam Case 1
Video_icon

స్కిల్ స్కాంలో బాబుకు ఎదురుదెబ్బ ?
Chiranjeevi New Hook Step Song Sensation 2
Video_icon

మెగా ఫ్యాన్స్ కు పిచ్చెక్కిస్తున్న హుక్ స్టెప్ సాంగ్
Sankranti Festival Huge Crowd At MGBS Bus Stand 3
Video_icon

సంక్రాంతి ప్రయాణం.. MGBSలో భారీ రద్దీ..
Karumuri Nageswar Rao Reaction On Janga Krishna Murthy Resign 4
Video_icon

టీటీడీ బోర్డు సభ్యత్వానికి జంగా కృష్ణమూర్తి రాజీనామా.. కారుమూరి నాగేశ్వరరావు రియాక్షన్

YSRCP Karumuri Venkat Reddy Hillarious Satires On Chandrababu Amaravati 5
Video_icon

మైసూరు బోండంలో మైసూరు ఉండదు.. మన రాజధానిలో అమరావతి ఉండదు
Advertisement
 