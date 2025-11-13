 ముఖ్యంగా పాలిటిక్స్‌లో లేరనిపిస్తోంది! | Sakshi Cartoon 13-11-2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ముఖ్యంగా పాలిటిక్స్‌లో లేరనిపిస్తోంది!

Nov 13 2025 12:56 AM | Updated on Nov 13 2025 12:56 AM

Sakshi Cartoon 13-11-2025

ముఖ్యంగా పాలిటిక్స్‌లో లేరనిపిస్తోంది! 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జూబ్లీహిల్స్‌లో కొనసాగుతున్న కౌంటింగ్‌.. అభ్యర్థులు, ఏజెంట్లు బిజీ (ఫొటోలు)
photo 2

ఫ్రెషర్స్‌ డే పార్టీ.. అదరగొట్టిన అమ్మాయిలు (ఫొటోలు)
photo 3

బీచ్ ఒడ్డున సంయుక్త.. ఇంత అందమా? (ఫొటోలు)
photo 4

భర్త బర్త్ డే.. సుమ క్యూట్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 5

SSMB29 లోకేషన్‌కి ట్రిప్ వేసిన అనసూయ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Watch Live Bihar Elections Result 1
Video_icon

Watch Live: బిహార్ ఎన్నికల ఫలితాలు
Watch Live Jubilee Hills By-Election Result 2
Video_icon

Watch Live: జూబ్లీ హిల్స్ ఉపఎన్నికల కౌంటింగ్
Sensational Facts in Yamuna Postmortem Report About Madanapalle Kidney Racket 3
Video_icon

Madanapalle: యమునకు ఒక కిడ్నీ తొలగించినట్లు పోస్టుమార్టం రిపోర్టులో వెల్లడి
Ambati Rambabu Sensational Comments On ABN Radhakrishna And TV5 BR Naidu 4
Video_icon

Ambati: ధర్మారెడ్డి విచారణపై ABN, TV5 పిచ్చి వార్తలు...
The Hidden Storm Behind Global Silence 5
Video_icon

Global Silence: 8 లక్షల మంది బలి
Advertisement
 