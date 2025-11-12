ఎర్రకోట సమీపంలో పేలుడు - 12 మంది మృతి

పండుగ సీజన్, డాలర్ విలువ తగ్గడం, స్టాక్ మార్కెట్లు కుప్పకూలడం వంటి కారణాల వల్ల ఆగష్టు, సెప్టెంబర్ నెలల్లో బంగారం ధరలు భా
దేశంలో బంగారం, వెండి
మార్కెట్లో కేవలం బంగారం ధరలు మాత్రమే కాకుండా వెండి ధరలు కూడా అమాంతం పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. అక్టోబర్ నెలలో రూ.
నేను నా చాంబర్ నుంచి బయటికి వెళ్లినా ‘ఇన్’ అనే ఉంచు.. పరిస్థితులు బాగోలేవ్
గ్రహం అనుగ్రహం:
ముంబైలోని బ్రీచ్ కాండీ హాస్పిటల్లో ...
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో డ్ర�...
ఇల్లు కొనాలంటే మాటలు. ఇంటి నాణ్యత, మౌల...
కంపెనీల్లో ఉద్యోగాల నియామకాల్లో హెచ�...
న్యూఢిల్లీ: లోక్సభ, రాష్ట్రాల అసెంబ�...
న్యూఢిల్లీ: తమకు అనుకూలంగా తీర్పులు �...
ఏ దేశ అభివృద్ధి అయినా అక్కడి మానవ వనర�...
ఒక ఊర్లో ఒక ముసలవ్వ ఉండేది. ఆమెకు చిన్...
పూలమకరందాన్ని సేవించి తేనెటీగలు ఉత్...
కరియర్ పీక్లో ఉండగా, దాన్ని వదిలేస�...
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐకానిక్ గీతం "జయ జయ హే...
ఒక వ్యక్తి నెట్టింట షేర్ చేసిన వీడి�...
బాలీవుడ్ నటి షెహ్నాజ్ గిల్ మోడల్...
అయ్యప్ప దీక్షలో అతి ముఖ్యమైన ఘట్టం వ�...
ప్రస్తుతం ఆన్లైన్ యూజర్స్, సోషల్ �...
దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు తుపానులా పె�...
నగరాలలో చారిత్రక సౌందర్యం. కోటలలో ని�...
సాక్షి టాస్క్ ఫోర్స్: డిప్యుటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ శనివారం త
రాను బొంబాయికి రాను.., సొమ్మసిల్లి పోతున్నవే..
కన్నడ నటుడు గుల్షన్ దేవయ్య (Gulshan
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 నుంచి సింగర్ రాము రాథోడ్ హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చేశాడు.
Nov 12 2025 2:05 AM | Updated on Nov 12 2025 2:05 AM
ఈ ఆలయం లో శివుడు తలక్రిందులుగా ఉంటాడు...ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
‘ది గర్ల్ఫ్రెండ్’ మూవీ ప్రెస్మీట్లో హీరోయిన్ అను ఇమ్మాన్యుయేల్ (ఫొటోలు)
‘సంతాన ప్రాప్తిరస్తు’ ప్రీ రిలీజ్ లో మెరిసిన చాందినీ చౌదరి (ఫొటోలు)
వణికిస్తున్న చలి.. జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే (ఫొటోలు)
అల్లరి నరేశ్ 12ఏ రైల్వే కాలనీ మూవీ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
RK రోజా ఆధ్వర్యంలో భారీగా ప్రజా ఉద్యమం ర్యాలీ
చిరుత నుంచి రక్షణ కోసం ఊరుఊరంతా కలిసి..
అడ్డుకున్న పోలీసులు.. తిప్పికొట్టిన YSRCP నేతలు
Varikuti Ashok: కరోనా టైంలో జగన్ సీఎంగా లేకపోతే.. చంద్రబాబును ఇప్పటికి ఛీ కొడుతున్నారు
YSRCP Praja Udyamam: అంబటి ఉగ్రరూపం..