వినియోగదారులకు పేటీఎం బాస్‌ విజయ్‌ శేఖర్‌ శర్మ విజ్ఞప్తి!

ప్రముఖ ఫిన్‌టెక్‌ సంస్థ పేటీఎంలో భాగమైన పేటీఎం పేమెంట్స్‌ బ్యాంక్‌పై ఫిబ్రవరి 29 విధించిన ఆంక్షల్ని మార్చి 15 వరకు పొడిగిస్తూ ఆర్‌బీఐ కీలక ప్రకటన చేసింది. అయితే, ఈ ప్రకటన చేసిన కొన్ని నిమిషాల వ్యవధిలో పేటీఎం ఫౌండర్‌ విజయ్‌ శేఖర్‌ శర్మ స్పందించారు.

మార్చి15 తర్వాత పేటీఎం, సౌండ్‌బాక్స్‌, కార్డ్‌ మెషిన్‌ సేవల్లో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవని, కార్యకలాపాలు కొనసాగుతాయని పేటీఎం ఫౌండర్‌ తెలిపారు. ఆర్‌బీఐ ఆంక్షలు ప్రభావితం చూపవని అని అన్నారు.

మార్చి 15, 2024 వరకు ఏవైనా కస్టమర్ ఖాతాలు, ప్రీపెయిడ్ సాధనాలు, వాలెట్‌లు, ఫాస్టాగ్‌లు, నేషనల్ కామన్ మొబిలిటీ కార్డ్‌లు మొదలైన వాటిలో డిపాజిట్లు లేదా క్రెడిట్ లావాదేవీలు, టాప్ అప్‌లు అనుమతించబడతాయని సెంట్రల్ బ్యాంక్ తెలిపింది. అంతకు ముందు ఈ గడువు తేదీ ఫిబ్రవరి 29, 2024 ఉండగా.. తాజాగా ఆ తేదీని మార్చి 15కి పొడిగించింది.

Paytm QR, Soundbox and EDC (card machine) will continue to work like always, even after March 15. The latest FAQ issued by RBI on point #21 clarifies it unambiguously. Do not fall for any rumour or let anyone deter you to championing Digital India ! https://t.co/ts5Vqmr6qh

‘పేటీఎం క్యూఆర్‌ కోడ్‌ , సౌండ్‌బాక్స్, ఈడీసీ(కార్డ్ మెషీన్) మార్చి 15 తర్వాత కూడా ఎప్పటిలాగే పని చేస్తూనే ఉంటాయి. తాజా జారీ చేసిన ఎఫ్‌ఏక్యూ (Frequently Asked Questions)పాయింట్ 21లో ఆర్‌బీఐ ఇదే స్పష్టం చేసింది. ఎటువంటి పుకార్లకు లొంగిపోకండి. మిమ్మల్ని డిజిటల్‌ ఇండియా ఛాంపియన్‌గా నిలబెట్టేందు చేసే ప్రయత్నాలకు మీరు అనుమతించకండి’ అంటూ ఎక్స్‌ పోస్ట్‌లో తెలిపారు.

To every Paytmer,

Your favourite app is working, will keep working beyond 29 February as usual.

I with every Paytm team member salute you for your relentless support. For every challenge, there is a solution and we are sincerely committed to serve our nation in full…

— Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) February 2, 2024