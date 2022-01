ఎలక్ట్రిక్ కార్ల అమ్మకాల్లో దుమ్ములేపుతున్న టాటా కారు..!

దేశంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ల అమ్మకాల పరంగా టాటా మోటార్స్ రికార్డు సృష్టిస్తుంది. ఎప్పటికప్పుడు అమ్మకాల పెంచుకుంటూ పోతూ దేశీయ ఈవీ మార్కెట్లో అగ్రస్థానంలో నిలుస్తుంది. రెండేళ్ల క్రితం నెక్సన్ ఈవీ కారును ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 13,500 యూనిట్లను కంపెనీ సేల్ చేసింది. నెక్సన్ ఈవీ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ప్యాసింజర్ వేహికల్ కార్లలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన ఎలక్ట్రిక్ కారుగా నిలిచింది. టాటా మోటార్స్ నెక్సాన్ ఈవీ 30.2 కెడబ్ల్యుహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది. దీనిని ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే 312 కిలోమీటర్ల వరకు వెళ్లనున్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.

ఈ నెక్సాన్ ఎలక్ట్రిక్ కారు 9.14 సెకన్లలో 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుంది. ఇది 127 బిహెచ్పి, 245 ఎన్ఎమ్ టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. టాటా నెక్సాన్ ఎలక్ట్రిక్ కారులో అమర్చిన ఎలక్ట్రిక్ మోటారు 127 బిహెచ్‌పీ, 245 ఎన్ఎమ్ టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ కారును జిప్‌ట్రాన్ టెక్నాలజీ సహాయంతో అభివృద్ది చేసింది. నెక్సాన్ ఎలక్ట్రిక్ కారు ఎక్స్ఎమ్, ఎక్స్ఎమ్ ప్లస్, ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ మోడళ్లలో విక్రయించబడుతోంది. నెక్సాన్ ఎలక్ట్రిక్ కారు ధర ఎక్స్ షోరూమ్ ప్రకారం సుమారు రూ.13.99 లక్షలు.

Thanks to our 13,500+ customers for being a part of this electrifying journey and joining in the EVolution to #EvolveToElectric!

Join the EV family: https://t.co/9nDfIW9J0z

.

.

.#EvolveToElectric #TataMotors #NexonEV #Ziptron #ElectricVehicle pic.twitter.com/1KXEVfBqWK

— Tata Passenger Electric Mobility Limited (@Tatamotorsev) January 29, 2022