కోవిడ్‌-19, ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా యుద్ధం, ఆర్ధిక మాంద్యం భయాలతో చిన్న చిన్న స్టార్టప్‌ల నుంచి బడా బడా కార్పొరేట్‌ కంపెనీల వరకు పొదుపు మంత్రం జపిస్తున్నాయి. కాస్ట్‌ కటింగ్‌ పేరుతో ఉద్యోగుల్ని తొలగిస్తున్నాయి. దీంతో తొలగింపుకు గురైన ఉద్యోగులు, లేదంటే ఇతర కారణాల వల్ల ఏ చిన్న సంస్థలో ఉద్యోగం దొరికినా చేరిపోయేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. వర్క్‌ ఫ్రమ్‌ హోమ్‌ అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పనక‍్కర్లేదు. జీతం తక్కువైనా స్టార్టప్స్‌కు జై కొడుతున్నారు.

తాజాగా, బెంగళూరు కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న స్టార్టప్‌ స్ప్రింగ్‌ వర్క్‌ సంస్థ పలు విభాగాల్లో విధులు నిర్వహించేందుకు అభ్యర్ధులు కావాలని పోస్ట్‌ చేసింది. అంతే ఆ సంస్థలో ఉద్యోగానికి కేవలం 48 గంటల్లో 3వేల మందికి పైగా రెజ్యూమ్‌లు పంపారు.



Received over 3K resumes in the last 48 hours just on our website - how bad is the job market?

— Kartik Mandaville (@kar2905) July 16, 2023