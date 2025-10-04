దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఐదు బ్యాంకులపై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. మార్గదర్శకాలను పాటించనందుకు ద్రవ్య జరిమానాలు విధించింది. ఈ జాబితాలో ఒక నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ కూడా ఉంది. ఈ వివరాలను ఆర్బీఐ పత్రికా ప్రకటనలో తెలియజేసింది.
రెండు కర్ణాటక బ్యాంకులు
ఆర్బీఐ చర్యలకు గురైన బ్యాంకులలో రెండు కర్ణాటకకు చెందినవి. బీఆర్ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి ఇతర సహకార సంఘాలలో వాటాలను కలిగి ఉన్నందుకు హసన్ డిస్ట్రిక్ట్ కో-ఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ కు రూ .1 లక్ష జరిమానా విధించింది. అలాగే నిర్ణీత కాలవ్యవధిలోగా కస్టమర్ కేవైసీ రికార్డులను సెంట్రల్ కెవైసి రికార్డ్స్ రిజిస్ట్రీకి అప్ లోడ్ చేయడంలో ఈ బ్యాంక్ విఫలమైంది.
డైరెక్టర్ సంబంధీకులకు రుణాలు మంజూరు చేసినందుకు గానూ బాగల్కోట్ డిస్ట్రిక్ట్ సెంట్రల్ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్కు ఆర్బీఐ రూ.5.50 లక్షల జరిమానా విధించింది. నిర్ణీత కాలపరిమితిలో నాబార్డ్కు కొన్ని చట్టబద్ధమైన రిటర్న్లను సమర్పించడంలోనూ ఇది విఫలమైంది.
క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డు నిబంధనలు ఉల్లంఘించినందుకు..
క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులకు సంబంధించిన నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు ఎక్స్ప్రెస్ బ్యాంకింగ్ కార్పొరేషన్ కు ఆర్బీఐ రూ.31.80 లక్షల జరిమానా విధించింది. కొంతమంది క్రెడిట్ కార్డుదారుల క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ లను వారి బ్యాంకు ఖాతాలకు తిరిగి చెల్లించడం/ఫెయిల్/రివర్స్ చేయడంలో బ్యాంకు విఫలమైందని దర్యాప్తులో తేలింది.
గుజరాత్ లోని పటాన్ లో ఉన్న రనూజ్ నగరిక్ సహకార బ్యాంక్ లిమిటెడ్ మంజూరు చేసిన కొన్ని రుణాలు దారిమళ్లకుండా చూడటంలో విఫలమైనందుకు రూ .3 లక్షల జరిమానా ఎదుర్కొంది. ఇంకా, అనధికార ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలపై అభ్యంతరాలను లేవనెత్తడానికి ఎస్ఎంఎస్ హెచ్చరికలకు వెంటనే స్పందించడంలో తన వినియోగదారులను అనుమతించడంలోనూ విఫలమైంది.
తమిళనాడులోని దివ్యం విద్యాలయం టౌన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ కు రూ.1 లక్ష జరిమానా విధించింది. చట్టం కింద జారీ చేసిన ఆదేశాలను ఉల్లంఘిస్తూ రిస్క్ పరిమితికి మించి కొన్ని కొత్త రుణాలు, అడ్వాన్సులు, 100% కంటే ఎక్కువ రిస్క్ ఎక్స్పోజర్లతో కొన్ని రుణాలు, అడ్వాన్సులను మంజూరు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అలాగే నిర్ణీత కాలవ్యవధిలోగా కస్టమర్ కేవైసీ రికార్డులను సెంట్రల్ కెవైసి రికార్డ్స్ రిజిస్ట్రీకి అప్ లోడ్ చేయడంలో బ్యాంక్ విఫలమైంది.
ఈ ఎన్బీఎఫ్సీకి జరిమానా
2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో తన ఖాతాల్లో పాన్ సమాచారం లేదా ఫారం నంబర్ 60 పత్రాలను అందించడంలో విఫలమైనందుకు హెచ్డీబీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ కు ఆర్బీఐ రూ .4.20 లక్షల జరిమానా విధించింది.