భారత్‌లో ఇన్ఫినిక్స్‌ నోట్ 30 5జీ ( Infinix Note 30 5G) తాజాగా విడుదలైంది. 6.78 అంగుళాల 120హెడ్జ్‌ డిస్‌ప్లే, మీడియా టెక్‌ డైమెన్సిటీ 6080 SoC, 8GB వరకు ర్యామ్‌తో కూడిన ఫీచర్-ప్యాక్డ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇది. హై రిజల్యూషన్ 108 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 16 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా, JBL సౌండ్‌తో డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్‌లతో వస్తోంది.

ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో కూడిన 5,000mAh బ్యాటరీ, గేమింగ్ సమయంలో వేడెక్కడాన్ని తగ్గించడానికి బైపాస్ చార్జింగ్ మోడ్‌ను కలిగి ఉంది. ఇన్ఫినిక్స్‌ నోట్‌ 30 5జీ ఫోన్‌ 4జీబీ ర్యామ్‌, 128జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్‌ ధర రూ.14,999. ఇక 8జీబీ ర్యామ్‌ 128జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 15,999. యాక్సిస్ బ్యాంక్ డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డ్‌లను ఉపయోగించే కస్టమర్‌లు రూ. 1,000 తగ్గింపును పొందవచ్చు. ఈ ఫోన్‌ అమ్మకాలు జూన్‌ 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి.



స్పెసిఫికేషన్‌లు

Time to live life in the fast lane with Note 30 5G, thanks to India's first MediaTek Dimensity 6080 Processor, a smooth 120Hz Display, up to 16GB* RAM, and 256 Storage! Sale starts 22nd June, 12PM, only on Flipkart. Click here to know more: https://t.co/6DNmOKpB2z#ChangeTheGame pic.twitter.com/HVXgXOlDtB

— Infinix India (@InfinixIndia) June 14, 2023