 రాబోతున్నాయి.. మరిన్ని ‘పన్ను’ మార్పులు! | India New Tax Act 2026 Big Changes Digital Payments Overhaul Soon | Sakshi
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రాబోతున్నాయి.. మరిన్ని ‘పన్ను’ మార్పులు!

Aug 3 2026 5:26 PM | Updated on Aug 3 2026 5:54 PM

India New Tax Act 2026 Big Changes Digital Payments Overhaul Soon

పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, దేశీయ తయారీని ప్రోత్సహించడం, డిజిటల్‌ చెల్లింపులను మరింత విస్తరించడం లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పన్ను, నియంత్రణ వ్యవస్థల్లో పలు కీలక మార్పులు తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుత ఆదాయపు పన్ను (సవరణ) ఆర్డినెన్స్‌–2026 స్థానంలో కొత్త చట్టాన్ని తీసుకురావడంలో భాగంగా ఈ ప్రతిపాదనలు రూపొందించినట్లు సమాచారం.

డిజిటల్‌ చెల్లింపులపై ఛార్జీలకు కొత్త ఫ్రేమ్‌వర్క్‌

డిజిటల్‌ చెల్లింపులకు సంబంధించిన నిబంధనల్లో మార్పులు ప్రతిపాదిత సంస్కరణల్లో ప్రధానంగా నిలిచాయి. ఆదాయపు పన్ను చట్టంతో అనుసంధానమైన ప్రస్తుత నిబంధనలకు బదులుగా, బ్యాంకులు, చెల్లింపు వ్యవస్థల ప్రొవైడర్లు ఛార్జీలు విధించకూడని ఎలక్ట్రానిక్‌ చెల్లింపు పద్ధతులను ప్రభుత్వం నోటిఫై చేసేలా చట్టపరమైన అధికారం కల్పించనున్నారు. ఈ మార్పుతో డిజిటల్‌ లావాదేవీలపై వ్యాపారులు చెల్లించే మర్చంట్‌ డిస్కౌంట్‌ రేట్‌ (MDR) విషయంలో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలపై పన్ను మినహాయింపులు

విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (FIIలు), బ్యాంక్‌ ఫర్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ సెటిల్మెంట్స్‌ (BIS) ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా పొందే వడ్డీ ఆదాయం, మూలధన లాభాలపై పన్ను మినహాయింపు కల్పించే ప్రతిపాదన కూడా ఉంది. విదేశీ పెట్టుబడులను మరింత ఆకర్షించడమే ఈ చర్య ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోంది.

ఎలక్ట్రానిక్స్‌ తయారీకి దీర్ఘకాలిక ప్రోత్సాహం

ఎలక్ట్రానిక్స్‌ తయారీ రంగానికి అవసరమైన మూలధన వస్తువులను సరఫరా చేసే విదేశీ సంస్థలకు పన్ను ప్రయోజనాలను 2040–41 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు పొడిగించాలని ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తోంది. అలాగే భారత్‌లో కాంట్రాక్ట్‌ తయారీ కార్యకలాపాల కోసం కస్టమ్స్‌ బాండెడ్‌ గిడ్డంగుల్లో విడిభాగాలను నిల్వ చేసే విదేశీ కంపెనీలకు కూడా అదే కాలం వరకు పన్ను మినహాయింపు ఇవ్వాలని యోచిస్తోంది.

వజ్రాల రంగానికీ పన్ను ప్రోత్సాహకాలు

విదేశీ వజ్రాల మైనింగ్‌ కంపెనీలు, నోటిఫైడ్‌ ప్రత్యేక మండలాల ద్వారా ముడి వజ్రాలను విక్రయించే సంబంధిత సంస్థలకు 2040–41 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు పన్ను మినహాయింపులు కల్పించే ప్రతిపాదన ఉంది. దీంతో వజ్రాల వ్యాపారం, సంబంధిత పెట్టుబడులకు మరింత ప్రోత్సాహం లభించే అవకాశం ఉంది.

డేటా సెంటర్లు, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ ఫండ్లకు మార్పులు

అర్హత కలిగిన పెట్టుబడి నిధుల (క్వాలిఫైడ్‌ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ ఫండ్స్‌) పాలనను సరళీకరించడంతో పాటు, కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్‌ వస్తువుల నిర్వచనాన్ని విస్తరించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. నిర్దిష్ట డేటా సెంటర్లు సొంతంగా కలిగి ఉన్న లేదా లీజుకు తీసుకున్న మౌలిక సదుపాయాలపై కార్యకలాపాలు నిర్వహించేందుకు అనుమతించే మార్పులు కూడా ప్రతిపాదిత సంస్కరణల్లో ఉన్నాయి.

అదేవిధంగా, కొన్ని సందర్భాల్లో బిజినెస్‌ ట్రస్ట్‌ యూనిట్‌ హోల్డర్లకు డివిడెండ్‌పై పన్ను మినహాయింపును కొనసాగించాలని ప్రతిపాదించారు. కొత్త పన్ను విధానాన్ని ఎంచుకునే ప్రత్యేక ప్రయోజన వాహకాలు (SPV)పై 25 శాతం అధిక సర్ఛార్జ్‌ విధించే ప్రతిపాదన కూడా ఉంది.

మొత్తంగా, ఈ ప్రతిపాదిత మార్పులు డిజిటల్‌ ఆర్థిక వ్యవస్థ విస్తరణతో పాటు విదేశీ పెట్టుబడులు, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ తయారీ, వజ్రాల రంగం, డేటా సెంటర్లు వంటి కీలక రంగాలకు దీర్ఘకాలిక పన్ను ప్రోత్సాహకాలను అందించే దిశగా ఉన్నాయని పరిశ్రమ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

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