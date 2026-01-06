 స్పీడు తగ్గని సిల్వర్‌.. బంగారం మాత్రం.. | Today Gold And Silver Prices January 6th, 2026 In India Hyderabad And Other Cities, See Cost Details Inside | Sakshi
Today Gold And Silver Prices: స్పీడు తగ్గని సిల్వర్‌.. బంగారం మాత్రం..

Jan 6 2026 10:58 AM | Updated on Jan 6 2026 12:02 PM

Gold and Silver rates on January 6th 2026 in Telugu states

దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు పరుగులు ఆపలేదు. వరుసగా రెండో రోజూ దూసుకెళ్లాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు మదుపరులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం, వెండి ధరలు పెరుగుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సోమవారంతో పోలిస్తే మంగళవారం బంగారం ధరలు (Today Gold Price) కాస్త తక్కువగా అయినా గణనీయంగానే పెరిగాయి. వెండి ధరలు కూడా అదేస్థాయిలో ఎగిశాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు (Today Silver Price) ఎలా ఉన్నాయో కింద చూద్దాం..


(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

