ప్రముఖ ఈ కామర్స్ సంస్థ అమెజాన్ మన దేశ జాతీయ పతాకాన్ని తీవ్రస్థాయిలో అవమానించింది. రిపబ్లిక్ డేకి ముందు భారత జాతీయ జెండా ముద్రలతో ఉన్న పలు ఉత్పత్తులను తన వెబ్‌సైట్‌లో విక్రయానికి పెట్టింది. ఈ అంశంపై స్పందించిన నెటిజన్లు ట్విటర్ వేదికగా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. #BoycottAmazon అనే ట్యాగ్ ఇప్పుడు ట్విటర్లో ట్రెండ్ అవుతుంది. అమెజాన్‌లో భారత జాతీయ పతాకాల ముద్ర ఉన్న ఉత్పత్తులను విక్రయిస్తున్న ఫోటోలను ట్విట్టర్‌ వేదికగా షేర్ చేస్తూ అమెజాన్‌ను బాయ్‌కాట్‌ చేయలని కోరుతున్నారు.

జాతీయ పతాకం ముద్రతో ఉన్న కమర్షియల్ ఉత్పత్తులను అమ్ముతున్నందుకు అమెజాన్ తక్షణమే క్షమాపణలు చెప్పాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వెంటనే అమెజాన్‌పై పెద్ద ఎత్తున చర్యలు తీసుకోవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. చాక్లెట్లు, ఫేస్ మాస్క్ లు, సిరామిక్ మగ్స్, కీచైన్, పిల్లల దుస్తులు వంటి ఉత్పత్తులు జెండా ముద్రను కలిగి ఉన్నాయని ట్విట్టర్ వినియోగదారులు తెలిపారు. 2017లో కూడా కెనెడాలోని అమెజాన్ వెబ్‌సైట్‌లో భారత జాతీయ పతాకం ముద్రతో ఉన్న పలు డోర్ మ్యాట్‌లను విక్రయానికి పెట్టింది. అయితే దీన్ని గమనించిన నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Amazon should not only boycott but it should be made in India#boycottamazon pic.twitter.com/MuzvOfx4VW — Ankur Srivastava (@AnkurSr12580270) January 25, 2022

This #RepublicDay nationalist Indians have given a call to #BoycottAmazon How about you ? pic.twitter.com/o3LRDtxtjU — Guruprasad Gowda (@Gp_hjs) January 25, 2022

#BoycottAmazon

T-shirts with tricolor flag are being sold on e-commerce site Amazon. Even before this, Amazon has insulted the tricolor of India many times by selling shoes, footwear and toilet seat covers, masks etc. of India.@PMOIndia @CimGOI @sambitswaraj @HJS_Convener pic.twitter.com/s73WjCdEHS — Madan Tanaji Sawant (@MadanTanajiSaw1) January 25, 2022

(చదవండి: టెక్ దిగ్గజ సీఈఓలకు పద్మభూషణ్ అవార్డ్స్..!)