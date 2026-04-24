వైయస్సార్సీపీ ఆందోళన, టీడీపీ కార్యకర్తల వీరంగం

సాక్షి, రంగంపేట: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తూర్పుగోదావరి జిల్లా రంగంపేట పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. వైయస్సార్సీపీ ఎంపీటీసీ భర్త ఎక్కడున్నాడో తెలపాలంటూ స్టేషను వద్ద వైయస్సార్సీపీ నేతలు ఆందోళన దిగారు. ఎంపీటీసీ భర్తనిపోలీసులే నిర్బంధించారని వైయస్సార్సీపీ శ్రేణులు ఆరోపించారు. అయితే అతను తమ వద్ద లేడని, తాము ఎవర్నీ నిర్బంధించలేదని పోలీసులు వాదించారు.
మాజీ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా, డాక్టర్ సూర్యనారాయణ రెడ్డి కాకినాడ రాజమండ్రి ఏడిపి రోడ్డుపై బైఠాయించారు. దీంతో పోలీసులు ఆయనతో వాగ్వాదానికి దిగారు. మరోవైపు వైయస్సార్సీపీ కార్యకర్తలకు పోటీగా రంగంపేట స్టేషన్ వద్ద టీడీపీ కార్యకర్తలు వీరంగం సృష్టించారు. దీంతో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. దీంతో సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు పరిస్థితిని చక్కదిద్దేందుకు ప్రయత్నించారు.