బంగారు ఆర్బీకేలు

వైఎస్ జగన్ రైతు భరోసా కేంద్రాలకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు
సాక్షి, అమరావతి: విత్తు నుంచి విపణి వరకు ఐదేళ్ల పాటు రైతులను గ్రామస్థాయిలో చేయిపెట్టి నడిపించిన రైతు భరోసా కేంద్రాల(ఆర్బీకే) వ్యవస్థకు మరోసారి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించింది. వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన ఈ వ్యవస్థ ఇప్పటికే జాతీయంగా, అంతర్జాతీయంగా ప్రశంసలు, అవార్డులు, రివార్డులు అందుకున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ యూనివర్సిటీ అయిన ఇంగ్లాండ్లోని బర్మింగ్హాం విశ్వవిద్యాలయం ఆర్బీకేలను సువర్ణ యజ్ఞంగా గుర్తించింది. యూనివర్సిటీలో మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ (ఎంబీఏ) చదువుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థిని నిరోషా ఆర్బీకేలపై ప్రదర్శించిన
ప్రాజెక్టుకు గోల్డ్మెడల్ బహూకరించింది.
వైఎస్ జగన్ ప్రవేశపెట్టిన మహత్తర వ్యవస్థ
వైఎస్ జగన్ ప్రవేశపెట్టిన మహత్తర వ్యవస్థే ఆర్బీకేలు. పౌరసేవలను ప్రజల ముంగిట తీసుకెళ్లే లక్ష్యంతో రెండు వేల జనాభాకొక గ్రామసచివాలయాలను అందుబాటులోకి తీసుకొచి్చన వైఎస్ జగన్ వాటికి అనుబంధంగా గ్రామస్థాయిలో ఒకేసారి 10,77 8రైతు భరోసా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. సర్టిఫై చేసిన సబ్సిడీ విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగు మందులు, ఆక్వా ఫీడ్, పశువుల దాణా వంటి ఉత్పాదకాలతోపాటు రైతు సంక్షేమ ఫలాలను ఈ కేంద్రాల ద్వారానే కర్షకుల ముంగిటకే అందించారు. వ్యవసాయ అనుబంధ యూనివర్శిటీలకు ఆర్బీకేలు కేంద్రంగా చేసి ఇంటర్న్షిప్లనూ నిర్వహించారు. దేశానికే రోల్మోడల్గా నిలిచిన ఆర్బీకే వ్యవస్థను గతంలోనే జాతీయ, అంతర్జాతీయ ప్రశంసలతోపాటు ఎన్నో అవార్డులు, రివార్డులు వరించాయి.
ఆర్బీకేల స్పూర్తితోనే జాతీయ స్థాయిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం కిసాన్ సమృద్ధి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. కేరళ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, పంజాబ్, రాజస్థాన్, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాలతోపాటు ఇథియోపియా వంటి దేశాలూ ఆర్బీకే వ్యవస్థపై అధ్యయనం చేసి వీటి స్ఫూర్తితో తమ ప్రాంతాల్లో గ్రామస్థాయిలో రైతులకు మెరుగైన సేవలందించే దిశగా అడుగులు వేశాయి. అంత గొప్ప కీర్తిగడించిన ఆర్బీకే వ్యవస్థను గడిచిన 18 నెలలుగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే ఆర్బీకేలపై ప్రాజెక్టు ప్రెజెంట్ చేసిన నిరోషా జగనన్న విదేశీ విద్యా దీవెన పథకం ద్వారానే బర్మింగ్ హాం వర్సిటీలో ఎంబీఏ చేస్తున్నారు.
చివరి ఏడాది సమర్పించే ప్రాజెక్టుగా ఆర్బీకేల అంశాన్ని ఆమె ఎంపిక చేసుకుంది. ఈ వ్యవస్థను అధ్యయనం చేసి ఆర్బీకేల ద్వారా రైతులకు అందిన సేవలపై సమగ్ర ప్రాజెక్టు రిపోర్టును సమర్పించింది. ఈ ప్రాజెక్టును బర్మింగ్ హాం యూనివర్సిటీ బెస్ట్ ప్రాజెక్టుగా ఎంపిక చేసి ప్రేయాస్ ఫీల్డ్ అవార్డుతోపాటు గోల్డ్ మెడల్ బహూకరించింది. ఈ గోల్డ్మెడల్ను మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్కే అంకితం ఇస్తున్నట్టు నిరోషా సగర్వంగా ప్రకటించడం గమనార్హం.