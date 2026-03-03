 ‘ ఆ అంశంపై శాసన మండలిలో చర్చ జరగాల్సిందే’ | YSRCP MLC Arunkumar Takes On AP Govt | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘ ఆ అంశంపై శాసన మండలిలో చర్చ జరగాల్సిందే’

Mar 3 2026 3:29 PM | Updated on Mar 3 2026 3:38 PM

YSRCP MLC Arunkumar Takes On AP Govt

తాడేపల్లి : లడ్డూ అంశానికి సంబంధించి శాసన మండలిలో చర్చ జరగాల్సిందేని వైఎస్సార్‌సీపీ  ఎమ్మెల్సీ మొండితోక అరుణ్‌కుమార్‌ డిమాండ్‌ చేశారు. ఇప్పటివరకూ ఆరుసార్లు వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చామని, అయినాసరే ప్రభుత్వం చర్చకు రాకుండా ఎందుకు పారిపోతోందని ఆయన ప్రశ్నించారు. 

ఈరోజు(మంగళవారం, మార్చి 3వ తేదీ) తాడేపల్లి వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి మాట్లాడిన ఆయన,.. కూటమి ప్రభుత్వ సభ్యులు శాసన సభలో ఒకరూలు, మండలిలో ఇంకో రూలు పాటిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.  

‘శాసన మండలిలో మా‌పార్టీని తట్టుకోలేక అధికారపక్షం పారిపోతోంది. చివరికి ఛైర్మన్‌ని కూడా డిక్టేట్ చేస్తున్నారు. లడ్డూపై విచారణ జరిపిన సీబిఐ మీద కూడా చంద్రబాబుకు నమ్మకం‌ కలగటం లేదు. కల్తీ నెయ్యికి సూత్రధారి, పాత్రధారి హెరిటేజ్, దాని అనుబంధ సంస్థ ఇందాపూర్‌దే. తప్పు చేయనప్పుడు చంద్రబాబు ఎందుకు చర్చకు రావటం లేదు?’ అని నిలదీశారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో అంబరాన్నంటిన హోలీ వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 2

సొంతూరులో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం.. విజయ్‌, రష్మిక స్పెషల్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా హోలీ సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 4

సంగీత్‌ పార్టీలో విరోష్‌ జోడీ.. ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన విజయ్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

స్ప్రే గన్‌ రూపంలో కార్‌.. సినీనటి పూనమ్‌ కౌర్‌ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు)

Video

View all
Sports analyst Venkatesh Exclusive on Sanju Samson Match Winning Knock 1
Video_icon

సంజూ తలరాత మార్చేసిన మ్యాచ్ ఇది... ఇంగ్లాండ్కి అంత సీన్ లేదు.. కానీ..!
Rashmikas Wedding Jewellery Revealed Stunning Gold Designs That Stole the Show 2
Video_icon

పెళ్లిలో హైలైట్... రష్మిక నగలు!
Peddi Second Single Trending : Rai Rai Raa Raa Song Creates Records 3
Video_icon

ట్రెండింగ్ లో PEDDI డ్యాన్స్ తో కుమ్మేసిన రామ్ చరణ్

Actress Priya Bhavani Shankar Opens Up About Her Toxic Relationship and Painful Breakup 4
Video_icon

వాడు అమ్మాయిల పిచ్చోడు అందుకే వదిలేసా బ్రేకప్ పై తొలిసారి స్పందించిన హీరోయిన్
YSRCP Buggana Rajendranath Visits Jogi Ramesh Family 5
Video_icon

జోగి రమేష్‌కు బుగ్గన పరామర్శ..
Advertisement
 