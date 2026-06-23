 పులివెందులలో వైఎస్‌ జగన్‌ | YS Jagan Arrives in Pulivendula on a 3Day Tour | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పులివెందులలో వైఎస్‌ జగన్‌

Jun 23 2026 4:42 PM | Updated on Jun 23 2026 5:03 PM

YS Jagan Arrives in Pulivendula on a 3Day Tour

పులివెందుల: వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి మూడు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం మంగళవారం వైఎస్సార్ జిల్లాలోని తన సొంత నియోజకవర్గమైన పులివెందులకు చేరుకున్నారు.పులివెందులలోని హెలిప్యాడ్ వద్దకు చేరుకున్న వైఎస్ జగన్‌కు వైఎస్సార్‌సీపీ ముఖ్య నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చిన కార్యకర్తలు ఘన స్వాగతం పలికారు.

స్వాగతం పలికిన వారిలో కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీలు రమేష్ యాదవ్, పొన్నపురెడ్డి రామసుబ్బారెడ్డి, బద్వేలు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సుధా, మాజీ మంత్రి అంజాద్ బాషా, మాజీ ఎమ్మెల్యే కోరుమట్ల శ్రీనివాసులు తదితరులు ఉన్నారు.

హెలిప్యాడ్ వద్ద నాయకులు, శ్రేణులకు అభివాదం చేసిన అనంతరం వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి నేరుగా పులివెందులలోని తన క్యాంప్ కార్యాలయానికి బయలుదేరి వెళ్లారు. ఈ మూడు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా ఆయన నియోజకవర్గ పరిధిలోని స్థానిక నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రజలతో ముఖాముఖి భేటీ కానున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ బలోపేతం, స్థానిక సమస్యలపై ఈ పర్యటనలో చర్చించనున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చీరలో తెలుగందం రీతూవర్మ (ఫొటోలు)
photo 2

లేటు వయసులోనూ మరింత అందంగా హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 3

నాగదుర్గ.. యూట్యూబ్ సాంగ్స్ నుంచి హీరోయిన్ ఛాన్స్‌ల వరకు (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌ : అర్ధనారీశ్వరం..అద్భుతం (ఫొటోలు)
photo 5

వైష్ణవిని పెళ్లి చేసుకున్న 'బిగ్‌బాస్' షణ్ముఖ్ జస్వంత్ (ఫొటోలు)

Video

View all
3 students killed as speeding tipper crashes into bus stop in Kerala’s Kottarakara 1
Video_icon

ఘోర ప్రమాదం చిన్నారులపై టిప్పర్ బోల్తా
YSRCP Rachamallu Strong Counter to MLA Pantham Nanaji Comments on YS Jagan 2
Video_icon

జగన్ గురించి ఇంకోసారి పిచ్చిగా వాగితే.. నీ ఇంటికొచ్చి మాస్ వార్నింగ్
Minister Anam Ramanarayana Reddy SENSATIONAL Comments On Shirdi Saibaba 3
Video_icon

సాయిబాబాపై మంత్రి ఆనం సంచలన కామెంట్స్
SIT Investigating CI Nagaraju Over Sai Krishna Case 4
Video_icon

తప్పు ఒప్పుకున్న CI నాగరాజు..? ఎవరెవరి పేర్లు బయటకొస్తాయి?
Advocate Bala Reveal Shocking Facts About Krishna Lanka PS CCTV Footage Missing 5
Video_icon

పోలీసులు ఈ చిన్న లాజిక్ను మిస్సయ్యారు సాయి కృష్ణ కేసులో దృశ్యం సీన్ రిపీట్..!
Advertisement
 