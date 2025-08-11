పులివెందుల రూరల్, ఒంటిమిట్ట మండలాల జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికకు రంగం సిద్ధమైంది. రేపు(ఆగస్టు 12న) ఈ రెండు జడ్పీటీసీ స్థానాలకు పోలింగ్ జరగనుంది. ఈ రెండు స్థానాలకు 11 మంది చొప్పున అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు. దాదాపు 30 ఏళ్ల తర్వాత పులివెందులలో ఉప ఎన్నిక జరుగుతుండడం గమనార్హం. ఈ క్రమంలో అధికార టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీలు ఈ ఎన్నికను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంటున్నాయి.
పులివెందుల ఆగని పోలీసుల దాష్టీకం
పులివెందుల జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల్లో పోలీసుల దాష్టీకం
వైఎస్సార్సీపీ నేతల అక్రమ నిర్బంధం
ఆరుగురిని ఆదివారం ఉదయం నుంచి పీఎస్లోనే ఉంచిన ఖాకీలు
పులివెందుల అప్గ్రేస్ పీఎస్లో బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్న బాధితులు
పోలీసుల అదుపులో అర్జున్ (మొట్నుతలపల్లి), మస్తాన్ వలి (చంద్రగిరి), హరి (మల్లికార్జునపురం), మైసూరారెడ్డి (లక్షుంవారిపల్లి), రవి ప్రకాష్ రెడ్డి, నాయక్ (కనంపల్లి)
ఎన్నికల నేపధ్యంలో కీలకంగా ఉన్న నాయకులను వేధిస్తున్నారంటున్న వైఎస్సార్సీపీ
పోలింగ్ టీడీపీకి అనుకూలంగా మార్చడానికే అక్రమ నిర్బంధం అంటున్న వైఎస్సార్సీపీ
ఒంటిమిట్టలో..
ఒంటిమిట్టలో పోలింగ్ ఏర్పాట్లపై అధికారుల స్పందన
మీడియాతో మాట్లాడిన రిటైనింగ్ అధికారి రామలింగయ్య
రేపు 7 గంటల నుండి 5గంటల వరకు పోలింగ్
ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్కి నలుగురు అధికారులు
బ్యాలెట్ బాక్స్ లు, ఎలక్షన్ మెటీరియల్ అందిస్తున్నాం..
సెక్యూరిటీతో పాటు పోలింగ్ కేంద్రాలకు సిబ్బందిని తరలిస్తున్నాం..
రేపు పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత సాయంత్రం మౌలానా అబ్దుల కలాం ఆజాద్ యూనివర్సిటీ లో భద్రపరుస్తాం
14వ తేదీ కౌంటింగ్ ఉంటుంది
పులివెందుల మండలంలో నేడు..
స్థానిక ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో పోలింగ్ సిబ్బందికి పులివెందుల ఉప ఎన్నిక బ్యాలెట్ బాక్స్ ల పంపిణి ప్రారంభం
జెడ్పీటీసీ ఉపఎన్నిక కు కావాల్సిన బ్యాలెట్ బాక్స్ ల పంపిణి చేస్తున్న ఎన్నికల అధికారులు
పోలింగ్ సిబ్బంది కి బూత్లవారీగా ఎలక్షన్ సామగ్రి, బ్యాలెట్ బాక్సుల పంపిణి
పులివెందుల జడ్పీటీసీ స్థానానికి 15 పోలింగ్ బూత్లు ఏర్పాటు
పోలింగ్ బూత్ల సిబ్బందికి ఎలక్షన్ సామగ్రి పంపిణి
రోజుకో కుట్ర.. కూటమి కుయుక్తి
జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల్లో గెలిచేందుకు కూటమి ప్రభుత్వ అడ్డదారులు
వైఎస్సార్సీపీ నేతల అక్రమ అరెస్టులు, నిర్బంధాలు
అదే సమయంలో ఓటర్లకూ వేధింపులు
పోలింగ్ బూత్ల మార్పు తో ఓటర్లకు ఇబ్బంది
ఒక గ్రామంలోని ఓటర్లకు మరో గ్రామంలో పోలింగ్ కేంద్రం
పోలింగ్ శాతం తగ్గే అవకాశం ఉందని, ఓటర్లు నిలువరించే ప్రయత్నాలు చేస్తారని వైఎస్సార్సీపీ పిర్యాదు
ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఈసీ, గవర్నర్లకు వినతి
టార్గెట్ వైసీపీ కేడర్
పులివెందుల జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నిక సాక్షిగా టీడీపీ అరాచకాలు
ఇప్పటికే దాడులు, హత్యయత్నాలతో అట్టుడుకుతున్న పులివెందుల
గ్రామాల్లో కీలక వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను తప్పుడు కేసుల్లో అరెస్ట్
వందల మందిపై బైండోవర్ కేసులు
పోలింగ్ రోజు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కనపడకుండా కుట్రలు
కూటమి కుట్రలతో రణరంగంగా మారిన పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఎన్నిక
పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట మొత్తం 750 మందిపై బైండోవర్ కేసు
ఒక్క పులివెందుల మండలంలోనే 500 మందిపై బైండోవర్ కేసులు
52 మందిపై ఎస్సీ ఎస్టీ కేసులు, 9 మంది వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను రిమాండ్ కు పంపిన పోలీసులు
కోడ్ ఉల్లంఘించి మరీ..
ప్రచార సమయం ముగిసిన కొనసాగుతున్న టీడీపీ పాలిటిక్స్
ఒంటిమిట్టలో ఏదేచ్ఛగా ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘించిన కూటమి కీలక నేతలు
ఆదివారం సాయంత్రం ఐదు గంటలతో ముగిసిన ప్రచారం
ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలను బేఖాతర్ చేసిన కూటమి ప్రభుత్వ నేతలు
ఆరు గంటల టైంలోనూ హరిత హోటల్ లో మకాం వేసిన టీడీపీ మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు ...
ముఖ్య నేతలకు వత్తాసు పలుకుతున్న పోలీసులు
పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట ఎన్నికలు.. రేపే పోలింగ్
పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలకు ముగిసిన ప్రచారం
రేపు ఉదయం 7గంటల నుంచి సాయంత్రం 5గంటల వరకు పోలింగ్
పులివెందులలో 15 పోలింగ్ కేంద్రాలు, ఒంటిమిట్టలో 30 పోలింగ్ కేంద్రాలు
పులివెందులలో 10,601 ఓట్లు, ఒంటిమిట్టలో 24,600 ఓట్లు
పులివెందులలో భారీ బందోబస్తు
సెన్సిటివ్ పోలింగ్ కేంద్రాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టామన్న పోలీసులు
పులివెందులలో ఐదు, ఒంటిమిట్టలో నాలుగు సమస్యాత్మక ప్రాంతాలుగా గుర్తింపు
ప్రతీ పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద డ్రోన్లతో నిఘా
రెండు మండలాలు, జిల్లా సరిహద్దుల్లో ప్రత్యేక చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు
పోలింగ్ పూర్తయ్యే వరకు స్థానికేతరులు ఉండకూడదని పోలీసుల హెచ్చరిక