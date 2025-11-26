 YS Jagan: పులివెందులలో వైఎస్ జగన్.. | YSRCP Chief YS Jagan YSR Kadapa Pulivendula Tour Day 2 Live Updates, Top News Headlines And Highlights In Telugu | Sakshi
YS Jagan: పులివెందులలో వైఎస్ జగన్..

2025-11-26 10:01:12

నూతన జంటకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఆశీర్వాదం

  • పులివెందులలో వైఎస్‌ జగన్‌ విస్తృత పర్యటన
  • పులివెందుల మున్సిపాలిటీ 23వ వార్డు ఇంచార్జి, వైఎస్సార్సీపీ నేత కొంగనపల్లి మురళీమోహన్ ఇంట శుభకార్యం
  • కొంగనపల్లి కుమారుడి వివాహ వేడుకల్లో పాల్గొన్న వైఎస్‌ జగన్‌
  • నూతన జంట సాయికిరణ్ , వినీతలకు జగన్‌ ఆశీర్వాదం
2025-11-26 10:01:12

డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేద్కర్ చిత్రపటానికి వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళులు

  • పులివెందులలో మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌ రెడ్డి రెండో రోజు పర్యటన
  • భారత రాజ్యాంగం అమలు దినోత్సవం సందర్భంగా పులివెందుల నివాసంలో డా. బి.ఆర్ అంబేద్కర్ చిత్రపటానికి నివాళులర్పించిన  వైఎస్ జగన్‌
  • కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి,వైఎస్ మనోహర్ రెడ్డి తదితరులు

 

2025-11-26 09:28:47

అరటి రైతులతో వైఎస్‌ జగన్‌ పరామర్శ

  • ఈ క్రమంలో రైతులకు అండగా వైఎస్‌ జగన్‌ 
  • అరటి రైతులతో వైఎస్‌ జగన్‌ పరామర్శ
  • అరటి రైతుల సమస్యలను ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోనున్న జగన్‌ 
  • కనీస మద్దతు ధరతో ప్రభుత్వ కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేయడం
  • రైతులకు తక్షణ సహాయం ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తేనున్న జగన్‌ 
2025-11-26 09:24:50

బహిరంగ మార్కెట్లో అరటి కిలో రూ.40–60

  • బహిరంగ మార్కెట్లో అరటి కిలో రూ.40–60
  • ఎక్స్‌పోర్ట్ క్వాలిటీకి రూ.60–80, హైపర్ మార్కెట్లలో రూ.100 వరకు 
  • రైతు వద్ద మాత్రం కిలో రూ.1 కూడా పలకడం లేదు 
2025-11-26 09:24:50

రూపాయికే కిలో అరటి ధర

  • మహారాష్ట్రలో అరటి సాగు 30–40% పెరగడం
  • మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్‌లో కొత్తగా సాగు ప్రారంభం 
  • మహారాష్ట్ర నుంచి ఢిల్లీకి రవాణా ఖర్చు తక్కువ .. వ్యాపారులు అక్కడి నుంచే కొనుగోలు 
  • ఇదే సమయంలో రాయలసీమలో రెండో పంట మార్కెట్లోకి రావడం 
  • అధికారులు ముందే హెచ్చరించినా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోలేదని విమర్శలు 
  • కిలో అరటి ధర అక్టోబర్‌లో రూ.8–10 ఉండగా ఇప్పుడు రూ.1కి పడిపోవడం
2025-11-26 09:24:50

వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వంలో రైతులకు మహర్ధశ

  • రైతుల పంటలు నేలకూల్చే పరిస్థితి వచ్చినా స్పందించని  చంద్రబాబు ప్రభుత్వం 
  •  వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వంలో రైతులకు మహర్ధశ
  • ప్రభుత్వం 16,000 టన్నుల అరటిని ఎంఎస్‌పీతో కొనుగోలు చేసి రైతులకు అండగా నిలిచిన నాటి వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రభుత్వం 
  • బత్తాయి ధరలు పడినప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం కొనుగోలు  
  • చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కనీసం కిలో రూ.15–20కి కొనుగోలు చేసి పంపిణీ చేయొచ్చనే అభిప్రాయాలు 
  • మార్కెట్ యార్డులు, అరటి వ్యాపారం అధికార పార్టీ నేతల ఆధీనంలో ఉన్నాయన్న ఆరోపణలు 
  • దళారులు,వ్యాపారులు,స్థానిక నేతల కుమ్మక్కుతో సరైన మద్దతు ధర లేక రైతు విలవిల  
2025-11-26 09:24:50

చంద్రబాబు పాలనలో అరటి రైతుల అరణ్య రోదన

  •  చంద్రబాబు పాలనలో అరటి రైతుల అరణ్య రోదన
  • నష్టాలతో వేలాది ఎకరాలను దున్నేస్తున్న రైతులు
  • చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పాతాళానికి దిగజారిన అరటి ధర  
  • మూడేళ్లుగా అరటి టన్ను రూ.25వేలు.. ప్రస్తుతం రూ.1,000 వరకు పడిపోయిన ధర  
  • రైతులు తీవ్ర నష్టాల్లో ఉన్నా స్పందించని కూటమి ప్రభుత్వం 
  • అరటి సాగు రాష్ట్రంలో 2.77 లక్షల ఎకరాలు, అందులో రాయలసీమలోనే లక్ష ఎకరాలకు పైగా
  • జీ–9 వెరైటీకి అంతర్జాతీయ డిమాండ్ ఉన్నా రైతులకు లాభం లేకపోవడం 
  • ఎకరాకు పెట్టుబడి రూ.1.5–2 లక్షలు, దిగుబడి భారీగా ఉన్నా ధరలు పతనం.
2025-11-26 09:24:50
