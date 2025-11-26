Live Updates
YS Jagan: పులివెందులలో వైఎస్ జగన్..
నూతన జంటకు వైఎస్ జగన్ ఆశీర్వాదం
- పులివెందులలో వైఎస్ జగన్ విస్తృత పర్యటన
- పులివెందుల మున్సిపాలిటీ 23వ వార్డు ఇంచార్జి, వైఎస్సార్సీపీ నేత కొంగనపల్లి మురళీమోహన్ ఇంట శుభకార్యం
- కొంగనపల్లి కుమారుడి వివాహ వేడుకల్లో పాల్గొన్న వైఎస్ జగన్
- నూతన జంట సాయికిరణ్ , వినీతలకు జగన్ ఆశీర్వాదం
డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ చిత్రపటానికి వైఎస్ జగన్ నివాళులు
- పులివెందులలో మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రెండో రోజు పర్యటన
- భారత రాజ్యాంగం అమలు దినోత్సవం సందర్భంగా పులివెందుల నివాసంలో డా. బి.ఆర్ అంబేద్కర్ చిత్రపటానికి నివాళులర్పించిన వైఎస్ జగన్
- కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి,వైఎస్ మనోహర్ రెడ్డి తదితరులు
అరటి రైతులతో వైఎస్ జగన్ పరామర్శ
- ఈ క్రమంలో రైతులకు అండగా వైఎస్ జగన్
- అరటి రైతులతో వైఎస్ జగన్ పరామర్శ
- అరటి రైతుల సమస్యలను ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోనున్న జగన్
- కనీస మద్దతు ధరతో ప్రభుత్వ కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేయడం
- రైతులకు తక్షణ సహాయం ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తేనున్న జగన్
బహిరంగ మార్కెట్లో అరటి కిలో రూ.40–60
- బహిరంగ మార్కెట్లో అరటి కిలో రూ.40–60
- ఎక్స్పోర్ట్ క్వాలిటీకి రూ.60–80, హైపర్ మార్కెట్లలో రూ.100 వరకు
- రైతు వద్ద మాత్రం కిలో రూ.1 కూడా పలకడం లేదు
రూపాయికే కిలో అరటి ధర
- మహారాష్ట్రలో అరటి సాగు 30–40% పెరగడం
- మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్లో కొత్తగా సాగు ప్రారంభం
- మహారాష్ట్ర నుంచి ఢిల్లీకి రవాణా ఖర్చు తక్కువ .. వ్యాపారులు అక్కడి నుంచే కొనుగోలు
- ఇదే సమయంలో రాయలసీమలో రెండో పంట మార్కెట్లోకి రావడం
- అధికారులు ముందే హెచ్చరించినా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోలేదని విమర్శలు
- కిలో అరటి ధర అక్టోబర్లో రూ.8–10 ఉండగా ఇప్పుడు రూ.1కి పడిపోవడం
వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వంలో రైతులకు మహర్ధశ
- రైతుల పంటలు నేలకూల్చే పరిస్థితి వచ్చినా స్పందించని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం
- వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వంలో రైతులకు మహర్ధశ
- ప్రభుత్వం 16,000 టన్నుల అరటిని ఎంఎస్పీతో కొనుగోలు చేసి రైతులకు అండగా నిలిచిన నాటి వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం
- బత్తాయి ధరలు పడినప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం కొనుగోలు
- చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కనీసం కిలో రూ.15–20కి కొనుగోలు చేసి పంపిణీ చేయొచ్చనే అభిప్రాయాలు
- మార్కెట్ యార్డులు, అరటి వ్యాపారం అధికార పార్టీ నేతల ఆధీనంలో ఉన్నాయన్న ఆరోపణలు
- దళారులు,వ్యాపారులు,స్థానిక నేతల కుమ్మక్కుతో సరైన మద్దతు ధర లేక రైతు విలవిల
చంద్రబాబు పాలనలో అరటి రైతుల అరణ్య రోదన
- చంద్రబాబు పాలనలో అరటి రైతుల అరణ్య రోదన
- నష్టాలతో వేలాది ఎకరాలను దున్నేస్తున్న రైతులు
- చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పాతాళానికి దిగజారిన అరటి ధర
- మూడేళ్లుగా అరటి టన్ను రూ.25వేలు.. ప్రస్తుతం రూ.1,000 వరకు పడిపోయిన ధర
- రైతులు తీవ్ర నష్టాల్లో ఉన్నా స్పందించని కూటమి ప్రభుత్వం
- అరటి సాగు రాష్ట్రంలో 2.77 లక్షల ఎకరాలు, అందులో రాయలసీమలోనే లక్ష ఎకరాలకు పైగా
- జీ–9 వెరైటీకి అంతర్జాతీయ డిమాండ్ ఉన్నా రైతులకు లాభం లేకపోవడం
- ఎకరాకు పెట్టుబడి రూ.1.5–2 లక్షలు, దిగుబడి భారీగా ఉన్నా ధరలు పతనం.