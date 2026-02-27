నెల్లూరు జిల్లాలో దాష్టీకం

నెల్లూరు జిల్లా: కావలిలో దాష్టికం చోటు చేసుకుంది. పాఠశాల ముందు తినుబండారాలు అమ్మే ఒక చిరు వ్యాపారి, చిన్నారుల అమాయకత్వాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ నెలల తరబడి లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది.
తినుబండారాల ఆశ చూపి బాలికలను తన వలలోకి దింపిన ఈ వ్యక్తి, పాఠశాల పరిసరాల్లోనే దుష్కార్యాలకు పాల్పడినట్లు సమాచారం. బాధిత బాలికలు భయంతో మౌనం పాటించగా, చివరికి పాఠశాల హెడ్మాస్టర్ ఈ విషయాన్ని పోలీసులకు తెలియజేశారు. అయితే, మొదట్లో పోలీసులు పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడం స్థానికులలో ఆగ్రహాన్ని రేపింది.
ఈ ఘటనపై మహిళా సంఘాల నేతలు రంగంలోకి దిగారు. వారు బాధిత బాలికల తల్లిదండ్రులకు ధైర్యం చెప్పి, అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేయించేలా ముందడుగు వేశారు. దీంతో విషయం బయటకు రావడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
అయితే, ఈ కేసును కేవలం సాధారణ నేరంగా కాకుండా పోక్సో చట్టం కింద నమోదు చేయాలని తల్లిదండ్రులు, మహిళా సంఘాలు బలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. చిన్నారులపై లైంగిక దాడులు జరగడం సమాజానికి మచ్చ అని వారు పేర్కొంటూ, నిందితుడికి కఠిన శిక్ష విధించాలని కోరుతున్నారు.