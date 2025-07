GSLV-F16 విజయవంతంపై వైఎస్ జగన్ హర్షం

సాక్షి, తాడేపల్లి: GSLV F16 విజయవంతంపై వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. NISAR శాటిలైట్‌ని సక్సెస్ ఫుల్‌గా కక్ష్యలోకి ప్రవేశ పెట్టటంపై ఇస్రోని వైఎస్‌ జగన్‌ అభినందించారు. ఈ గొప్ప విజయంలో పాల్గొన్న సైంటిస్టులందరికీ ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ(ఇస్రో) అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (నాసా) తొలిసారిగా సంయుక్తంగా రూపొందించిన నాసా–ఇస్రో సింథటిక్‌ ఆపార్చర్‌ రాడార్‌ (నిసార్‌) అనే ఉపగ్రహం నిసార్‌ శాటిలైట్‌ GSLV-F16 ప్రయోగం విజయవంతమైంది. జియో సింక్రనస్‌ లాంచింగ్‌ వెహికల్‌ (జీఎస్‌ఎల్‌వీ ఎఫ్‌16) రాకెట్‌ ద్వారా 2,392 కేజీల బరువు కలిగిన నిసార్‌ ఉపగ్రహాన్ని నింగిలోకి పంపారు ఇస్రో సైంటిస్టులు.

Congratulations to @isro on the successful launch of #GSLVF16 and the flawless delivery of #NISAR into orbit.



Best wishes to all the scientists and teams involved in this remarkable achievement.

