 బీటెక్‌ సీట్లకు పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ | Growing demand for engineering seats | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బీటెక్‌ సీట్లకు పెరుగుతున్న డిమాండ్‌

Aug 20 2025 6:09 AM | Updated on Aug 20 2025 6:09 AM

Growing demand for engineering seats

2024–25లో ఏకంగా 12.53 లక్షల సీట్లు భర్తీ 

కంప్యూటర్‌ సైన్స్, అనుబంధ కోర్సులకు డిమాండ్‌ 

దీంతో బీటెక్‌లో వేగంగా సీట్ల భర్తీ 

2024–25లో మొత్తం 14.90 లక్షల సీట్లు  

2025–26లో 15.98 లక్షల సీట్లకు అనుమతి 

గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఇది 7 శాతం పెరుగుదల  

దేశవ్యాప్తంగా బీటెక్‌ సీట్ల సంఖ్య ప్రతి ఏడాది పెరుగుతోంది. ఇందుకు తగ్గట్టు­గానే సీట్ల భర్తీలోనూ గణనీయ వృద్ధి కనిపిస్తోంది. కంప్యూటర్‌ సైన్స్, అనుబంధ కోర్సుల్లో పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ కారణంగా బీటెక్‌ సీట్లకు భారీ క్రేజ్‌ వస్తోంది. ఫలితంగా 2024–­25 విద్యా సంవత్సరంలో ఎనిమిదేళ్ల గరిష్ఠ రికార్డులను నమో­దు చేస్తూ ఏకంగా 12.53 లక్షల సీట్లు భర్తీ అవ్వడం విశేషం. – సాక్షి, అమరావతి

» అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యా మండలి (ఏఐసీటీఈ) 2024–25లో 14.90 లక్షల బీటెక్‌ సీట్లకు అనుమతి ఇచి్చంది. ఇందులో 12.53 లక్షల సీట్లు భర్తీ అయ్యాయి. ఇది 2017–18లో సీట్ల భర్తీతో పోలిస్తే 67 శాతం పెరుగుదల. పైగా గత ఏడాది భర్తీ కాని సీట్ల సంఖ్య కనిష్ఠంగా 16.36 శాతానికి చేరడం విశేషం. ఇక్కడ కంప్యూటర్‌ సైన్స్, కోర్‌ కోర్సుల్లో విద్యార్థుల ఆసక్తి ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఏఐసీటీఈ 2025–26లో ఏకంగా 15.98 లక్షల సీట్లకు ఆ­మోదం ఇచ్చింది. ఇది గత ఏడాది కంటే 7 శాతం ఎక్కువ. 

» దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలల్లో కంప్యూ­టర్‌ సైన్స్, అనుబంధ కోర్సులే అగ్రగామిగా నిలుస్తున్నాయి. కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌లో నిరుడు 3,90,245 ప్రవేశాలు నమోదయ్యాయి. తర్వాత మెకానికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ (2,36,909), సివిల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ (1,72,936), ఎల్రక్టానిక్స్‌–కమ్యూనికేషన్‌ ఇంజినీరింగ్‌ (1,60,450), ఎలక్ట్రికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ (1,25,902) కోర్సులు ఉన్నాయి.  

»  టెక్‌ రంగంలో పెరిగిన అవకాశాలు కంప్యూటర్‌ కోర్సులపై విద్యార్థులు దృష్టిసారించేలా చేస్తున్నాయి. ఏఐసీటీ­ఈ గతంలో సీట్లకు పరిమితంగా అనుమతులిచ్చేది. ఆ విధానాన్ని సవరిస్తూ కళాశాలల్లో మౌలిక వసతులు, నిర్దిష్ట నిబంధనలకు తగ్గట్టుగా సీట్ల సంఖ్యను పెంచుకునే వెసులు­బాటు ఇచ్చింది. ఫలితంగా దేశ వ్యాప్తంగా సీట్ల సంఖ్య అమాంతం పెరిగింది.  

»  2017–18 నుంచి 2021–22 మధ్య సీట్ల అనుమతులు (ఇన్‌టేక్‌)కొంత తగ్గింది. ఫలితంగా 2018–19లో ప్రవేశాలు 7.22 లక్షలకు పడిపోయాయి. కానీ, 2021–22 నుంచి కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌పై మక్కువ పెరగడంతో సీట్లకు డిమాండ్‌ ఏర్పడి గణనీయమైన మార్పులు వస్తున్నాయి. 

»  ఆరి్టఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్, రోబోటిక్స్, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ, స్పేస్‌ టెక్నాలజీ, గ్రీన్‌ ఎనర్జీ వంటి కోర్సులు ఇంజినీరింగ్‌ విద్యలో కెరీర్‌ అవకాశాలను పెంచడంలో కీలకంగా ఉన్నట్టు విద్యావేత్తలు భావిస్తున్నారు. 

»  బీటెక్‌ అంటే కేవలం కంప్యూటర్స్‌ సైన్స్‌ కోర్సులు మాత్రమే కాదని ఇతర ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సుల సమూహంతో నడవాలని కొన్ని రాష్ట్రాలు ఆలోచిస్తున్నాయి. వీటిలోని కళాశాలలు కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ సీట్లు పెంచుకునేందుకు దరఖాస్తు చేయగా తిరస్కరించాయి. ఇందులో తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు ఉన్నాయి. కొన్ని కళాశాలలు సివిల్, మెకానికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ సీట్లను కంప్యూ­టర్‌ సైన్స్‌లోకి కన్వర్షన్‌ చేస్తుండడంపై రాష్ట్రాలు 
కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. 

»  ఏఐసీటీఈ ఆమోదించిన ఇంజినీరింగ్‌ విద్యా సంస్థల సంఖ్య 2020–21 నుంచి తగ్గగా... ఈ ఏడాది తొలిసారిగా పెరిగింది. 2025–26లో 5,875 ఆమోదిత సంస్థలు ఉన్నా­యి. గత ఏడాది ఇవి 5,845 మాత్రమే. 2020–21 లో నమోదైన 6,062 కంటే తక్కువే అని చెప్పాలి. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

గ్రాండ్‌గా హీరామండి నటి మనీషా కొయిరాలా బర్త్ డే వేడుక (ఫొటోలు)
photo 2

వింటేజ్‌ రూట్స్‌.. మోడ్రన్‌ సోల్‌.. రెండూ..! (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 4

జగన్‌ రాకతో దద్దరిల్లిన ఆకేపాడు.. నూతన వధూవరులకు ఆశీర్వాదం (చిత్రాలు)
photo 5

ముంబైలో భారీ వర్షాలు.. స్తంభించిన జనజీవనం (ఫొటోలు)

Video

View all
Atchannaidu Harassment Agros GM Raja Mohan Goes on Leave 1
Video_icon

అచ్చెన్నాయుడు వేధింపులకు సెలవుపై వెళ్లిన ఆగ్రోస్ జీఎం రాజామోహన్
The Red Galilee River Biblical Prophecy or Natural Phenomenon 2
Video_icon

దేవుడు ఏదో చెబుతున్నాడు.. నది ఎర్రగా అందుకే మారిందా?
CP Radhakrishnan Vs Justice Sudarshan Reddy 3
Video_icon

గట్టి పోటీ.. ఇండియా కూటమి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి పేరు ఖరారు
Bermuda Triangle Mystery Solved 4
Video_icon

బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ మిస్టరీ తెలిసిపోయింది!
Police Over Action In Tirupati Srivari Steps Way 5
Video_icon

తిరుపతి శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో పోలీసుల ఓవరాక్షన్
Advertisement
 